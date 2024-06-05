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Госдеп назвал приемлемым ответом решение одобрить удары ВСУ по России
Госдеп назвал приемлемым ответом решение одобрить удары ВСУ по России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Госдеп назвал приемлемым ответом решение одобрить удары ВСУ по России
Вашингтон рассматривает ограниченное одобрение ударов ВСУ по целям внутри российских границ "приемлемым ответом" на эскалацию конфликта. Об этом заявил... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:53+0300
2024-06-05T21:53+0300
2024-06-05T21:54+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает ограниченное одобрение ударов ВСУ по целям внутри российских границ "приемлемым ответом" на эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Дипломату задали вопрос, не опасаются ли США обострения конфликта на фоне разрешения Киеву бить по российской территории американским оружием."Мы считаем это приемлемым ответом", - ответил он.При этом Миллер обвинил Россию в эскалации украинского конфликта, а также назвал ее "агрессором". Кроме того, дипломат призвал принимать новые меры поддержки Украины. 28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Госдеп
Госдеп назвал приемлемым ответом решение одобрить удары ВСУ по России
Госдеп: США считают приемлемым ответом решение одобрить удары ВСУ по России
ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает ограниченное одобрение ударов ВСУ по целям внутри российских границ "приемлемым ответом" на эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Дипломату задали вопрос, не опасаются ли США обострения конфликта на фоне разрешения Киеву бить по российской территории американским оружием.
"Мы считаем это приемлемым ответом", - ответил он.
При этом Миллер обвинил Россию в эскалации украинского конфликта, а также назвал ее "агрессором". Кроме того, дипломат призвал принимать новые меры поддержки Украины.
28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
Киев недавно применил оружие США для ударов по России, пишет AP