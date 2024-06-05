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Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ
Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ
На Петербургском международном экономическом форуме продемонстрировали китайский премиум-внедорожник Hongqi LS7. На мероприятии представили бронированную... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:58+0300
2024-06-05T13:58+0300
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китайские авто
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме продемонстрировали китайский премиум-внедорожник Hongqi LS7. На мероприятии представили бронированную версию. Внедорожник оснащен четырехлитровым бензиновым мотором. До разгоняется до 100 километров в час за 9,5 секунд. Стоимость машины пока не разглашается. Однако ожидается, что она появится на отечественном рынке в 2025 году, пишет "КП". В 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из Китая в Россию вырос на 258,4% — с $6,28 млрд до $22,52 млрд. Лидером по объему импорта стало оборудование и механические устройства ($25,24 млрд за год). Основной статьей экспорта из РФ в Китай стало минеральное топливо, за год поставки выросли на 10,4% (с $85,78 млрд до $94,7 млрд).
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авто, китайские авто, премиум-класс, пмэф-2024
Авто, китайские авто, Премиум-класс, ПМЭФ-2024
13:58 05.06.2024
 
Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ

Китайский премиум-внедорожник Hongqi показали на ПМЭФ

Китайский премиум-внедорожник Hongqi
Китайский премиум-внедорожник Hongqi
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме продемонстрировали китайский премиум-внедорожник Hongqi LS7. На мероприятии представили бронированную версию.
Внедорожник оснащен четырехлитровым бензиновым мотором. До разгоняется до 100 километров в час за 9,5 секунд. Стоимость машины пока не разглашается. Однако ожидается, что она появится на отечественном рынке в 2025 году, пишет "КП".
В 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из Китая в Россию вырос на 258,4% — с $6,28 млрд до $22,52 млрд. Лидером по объему импорта стало оборудование и механические устройства ($25,24 млрд за год). Основной статьей экспорта из РФ в Китай стало минеральное топливо, за год поставки выросли на 10,4% (с $85,78 млрд до $94,7 млрд).
 
Автокитайские автоПремиум-классПМЭФ-2024
 
 
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