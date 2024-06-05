https://1prime.ru/20240605/instruktory-848825212.html

Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину

Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину - 05.06.2024, ПРАЙМ

Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину

Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T05:52+0300

2024-06-05T05:52+0300

2024-06-05T05:53+0300

спецоперация на украине

сша

военные

украина

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту "номер один" по пути во Францию. В частности советник по нацбезопасности заявил: "Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине".

https://1prime.ru/20240604/instruktora-848808295.html

сша

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сша, военные, украина