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Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину - 05.06.2024, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину
Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:52+0300
2024-06-05T05:52+0300
2024-06-05T05:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту "номер один" по пути во Францию. В частности советник по нацбезопасности заявил: "Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине".
https://1prime.ru/20240604/instruktora-848808295.html
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сша, военные, украина
Спецоперация на Украине, США, военные, УКРАИНА
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину
Белый дом: США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту "номер один" по пути во Францию.
В частности советник по нацбезопасности заявил: "Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине".
Лавров заявил, что французские инструкторы уже на Украине