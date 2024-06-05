Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240605/instruktory-848825212.html
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину - 05.06.2024, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину
Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:52+0300
2024-06-05T05:53+0300
спецоперация на украине
сша
военные
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_863eecf0e746de863810a68a3c079e50.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту "номер один" по пути во Францию. В частности советник по нацбезопасности заявил: "Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине".
https://1prime.ru/20240604/instruktora-848808295.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79982/31/799823182_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_fa5923890e18ca13518bcd0cfbcb809a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, военные, украина
Спецоперация на Украине, США, военные, УКРАИНА
05:52 05.06.2024 (обновлено: 05:53 05.06.2024)
 
Белый дом сделал заявление по поводу отправки военных на Украину

Белый дом: США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЗакрытие авиабазы США в Киргизии
Закрытие авиабазы США в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту "номер один" по пути во Францию.
В частности советник по нацбезопасности заявил: "Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине".
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Лавров заявил, что французские инструкторы уже на Украине
Вчера, 15:43
 
Спецоперация на УкраинеСШАвоенныеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала