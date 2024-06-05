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В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией
В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией
После изменений в законодательстве параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России, некоторые дилеры продолжают поставлять новые модели по... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:01+0300
2024-06-05T14:01+0300
россия
авто
kia
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. После изменений в законодательстве параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России, некоторые дилеры продолжают поставлять новые модели по доступной цене, как Kia Pegas, пишет портал Autonews.ru.Так, стоимость седана Kia Pegas около 1,55 миллиона рублей, он также имеет 2-летнюю гарантию с условием обслуживания в автоцентрах дилера. Ко всему прочему, автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет кондиционер и аудиосистему.Еще один доступный вариант - Toyota Vios, стоимостью около 1,9 миллиона рублей, к покупке доступен у московского дилера. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 109 л.с., 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, ABS и кондиционером.
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россия, авто, kia
РОССИЯ, Авто, Kia
14:01 05.06.2024
 
В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией

Autonews.ru: В РФ появилась новая Kia Pegas с АКП и гарантией за 1,55 млн рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. После изменений в законодательстве параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России, некоторые дилеры продолжают поставлять новые модели по доступной цене, как Kia Pegas, пишет портал Autonews.ru.
Так, стоимость седана Kia Pegas около 1,55 миллиона рублей, он также имеет 2-летнюю гарантию с условием обслуживания в автоцентрах дилера.
Ко всему прочему, автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет кондиционер и аудиосистему.
Еще один доступный вариант - Toyota Vios, стоимостью около 1,9 миллиона рублей, к покупке доступен у московского дилера. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 109 л.с., 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, ABS и кондиционером.
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