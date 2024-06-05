https://1prime.ru/20240605/kia-848850634.html

В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией

В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией - 05.06.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новую Kia Pegas с гарантией

После изменений в законодательстве параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России, некоторые дилеры продолжают поставлять новые модели по... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:01+0300

2024-06-05T14:01+0300

2024-06-05T14:01+0300

россия

авто

kia

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. После изменений в законодательстве параллельный импорт автомобилей продолжает существовать в России, некоторые дилеры продолжают поставлять новые модели по доступной цене, как Kia Pegas, пишет портал Autonews.ru.Так, стоимость седана Kia Pegas около 1,55 миллиона рублей, он также имеет 2-летнюю гарантию с условием обслуживания в автоцентрах дилера. Ко всему прочему, автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также имеет кондиционер и аудиосистему.Еще один доступный вариант - Toyota Vios, стоимостью около 1,9 миллиона рублей, к покупке доступен у московского дилера. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 109 л.с., 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, ABS и кондиционером.

https://1prime.ru/20240605/avto-848837740.html

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россия, авто, kia