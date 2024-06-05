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Жители Киева и области спешно продают элитное жилье, пишут СМИ

Жители Киева и области спешно продают элитное жилье, пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Жители Киева и области спешно продают элитное жилье, пишут СМИ

В последнее время в соцсетях появилось много рекламы продажи элитного жилья в Киеве и Киевской области, отмечает издание "Страна.ua". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:25+0300

2024-06-05T18:25+0300

2024-06-05T18:25+0300

спецоперация на украине

киев

сво

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В последнее время в соцсетях появилось много рекламы продажи элитного жилья в Киеве и Киевской области, отмечает издание "Страна.ua". В частности, под Киевом у трассы на Гостомель продают дом за два миллиона долларов. На 50 сотках земли расположены гостевой домик с пятью комнатами, сауной и санузлами, водоем и крытый бассейн. Площадь основного дома составляет 960 квадратных метров.На другом видео он же рекламирует выставленный на продажу пентхаус с бассейном в Печерском районе Киева за 16 биткоинов (более миллиона долларов). "Квартира 150 метров, исторический центр Киева в элитном ЖК. Также квартира выиграла в конкурсе "Интерьер года", - заявил он.Российские войска продолжат продвигаться вперед и смогут освободить еще несколько территорий, включая Харьков и Одессу, предположил в конце мая бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Если в Киеве нет правительства, с которым можно было бы договориться, то, полагаю, они должны рассмотреть возможность переправы и продвижения прямо на столицу Украины", — резюмировал Макгергор.

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киев, сво