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ЕС намерен нарушить законные права Китая. Пекин подготовил контрмеры - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС намерен нарушить законные права Китая. Пекин подготовил контрмеры
ЕС намерен нарушить законные права Китая. Пекин подготовил контрмеры - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен нарушить законные права Китая. Пекин подготовил контрмеры
В Пекине призывают ЕС к отказу от тарифов на китайские электромобили и демонстрируют готовность ввести жесткие контрмеры, которые могут серьезно ударить по... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:57+0300
2024-06-05T10:12+0300
экономика
авто
электромобили
китай
ес
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Пекине призывают ЕС к отказу от тарифов на китайские электромобили и демонстрируют готовность ввести жесткие контрмеры, которые могут серьезно ударить по европейским автопроизводителям, пишет Global Times. Отмечается, что в Китае неоднократно призывали Брюссель не принимать протекционистских мер и предупреждали, что они могут стать причиной проблем в сфере торговли. Так, в ходе своей поездки в Барселону министр коммерции КНР Ван Вэньтао подверг критике недавние действия Европы, которая разбрасывается абстрактными словами об "избыточной мощности" Китая и специально использует различные инструменты торгового протекционизма, в том числе решение о проверке целого ряда китайских товаров, куда вошли и электромобили, локомотивы, а также солнечные панели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВан Вэньтао подчеркнул, что указанные действия привели к росту разногласий в экономических и торговых отношениях между Китаем и ЕС, а также выразил надежду должным образом урегулировать проблемы посредством диалога и консультаций, с учетом законных интересов обеих сторон, "чтобы избежать неконтролируемой эскалации конфликта".Вместе с тем, министр предупредил, что если действия лидеров стран ЕС будут расходиться с их официальными заявлениями и те продолжат подавлять китайские компании, то Пекин примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные интересы своего бизнеса.Также отмечается, что замминистра финансов КНР Линг Цзи, председательствуя на симпозиуме по финансируемым Пекином предприятиям в Афинах, призвал китайский бизнес подсчитать ущерб от протекционистских действий ЕС. При этом он заявил, что Китай не допустит ухудшения сотрудничества с Грецией."Мы надеемся, что европейская сторона будет придерживаться озвученного курса и не сделает ничего, что могло бы привести к выходу торговых противоречий из-под контроля. Если же ЕС продолжит подавлять китайские компании, у нас будет право принять меры для защиты законных интересов. И возможностей у нас для этого достаточно", — сказал он.Авторы материала подчеркнули, что любые протекционистские действия Евросоюза будут иметь более серьезные последствия из-за огромного объема торговли между Китаем и ЕС в автомобильной промышленности.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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авто, электромобили, китай, ес
Экономика, Авто, электромобили, КИТАЙ, ЕС
09:57 05.06.2024 (обновлено: 10:12 05.06.2024)
 
ЕС намерен нарушить законные права Китая. Пекин подготовил контрмеры

GT: Пекин пригрозил Брюсселю контрмерами за тарифы на китайские электрокары

© Unsplash/Andrew RobertsЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Andrew Roberts
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В Пекине призывают ЕС к отказу от тарифов на китайские электромобили и демонстрируют готовность ввести жесткие контрмеры, которые могут серьезно ударить по европейским автопроизводителям, пишет Global Times.
Отмечается, что в Китае неоднократно призывали Брюссель не принимать протекционистских мер и предупреждали, что они могут стать причиной проблем в сфере торговли. Так, в ходе своей поездки в Барселону министр коммерции КНР Ван Вэньтао подверг критике недавние действия Европы, которая разбрасывается абстрактными словами об "избыточной мощности" Китая и специально использует различные инструменты торгового протекционизма, в том числе решение о проверке целого ряда китайских товаров, куда вошли и электромобили, локомотивы, а также солнечные панели.
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Ван Вэньтао подчеркнул, что указанные действия привели к росту разногласий в экономических и торговых отношениях между Китаем и ЕС, а также выразил надежду должным образом урегулировать проблемы посредством диалога и консультаций, с учетом законных интересов обеих сторон, "чтобы избежать неконтролируемой эскалации конфликта".
Вместе с тем, министр предупредил, что если действия лидеров стран ЕС будут расходиться с их официальными заявлениями и те продолжат подавлять китайские компании, то Пекин примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить законные интересы своего бизнеса.
Также отмечается, что замминистра финансов КНР Линг Цзи, председательствуя на симпозиуме по финансируемым Пекином предприятиям в Афинах, призвал китайский бизнес подсчитать ущерб от протекционистских действий ЕС. При этом он заявил, что Китай не допустит ухудшения сотрудничества с Грецией.
"Мы надеемся, что европейская сторона будет придерживаться озвученного курса и не сделает ничего, что могло бы привести к выходу торговых противоречий из-под контроля. Если же ЕС продолжит подавлять китайские компании, у нас будет право принять меры для защиты законных интересов. И возможностей у нас для этого достаточно", — сказал он.
Авторы материала подчеркнули, что любые протекционистские действия Евросоюза будут иметь более серьезные последствия из-за огромного объема торговли между Китаем и ЕС в автомобильной промышленности.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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