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США согласились предоставить Киеву кредит, если ЕС выполнит одно условие - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/kredit-848827391.html
США согласились предоставить Киеву кредит, если ЕС выполнит одно условие
США согласились предоставить Киеву кредит, если ЕС выполнит одно условие - 05.06.2024, ПРАЙМ
США согласились предоставить Киеву кредит, если ЕС выполнит одно условие
США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T07:41+0300
2024-06-05T07:41+0300
экономика
сша
кредит
украина
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок, сообщает издание Financial Times со ссылкой на дискуссионный документ ЕС. "Согласно просочившемуся дискуссионному документу, США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок", - пишет издание. Отмечается, что предложение Вашингтона изложено в документе, который будет обсуждаться на виртуальной встрече министров финансов ЕС в среду. Согласно документу, точные детали кредита, включая срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить. Ранее Financial Times сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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сша, кредит, украина
Экономика, США, кредит, УКРАИНА
07:41 05.06.2024
 
США согласились предоставить Киеву кредит, если ЕС выполнит одно условие

FT: США готовы предоставить Киеву кредит на $50 млрд, если ЕС продлит санкции

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок, сообщает издание Financial Times со ссылкой на дискуссионный документ ЕС.
"Согласно просочившемуся дискуссионному документу, США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок", - пишет издание.
Отмечается, что предложение Вашингтона изложено в документе, который будет обсуждаться на виртуальной встрече министров финансов ЕС в среду.
Согласно документу, точные детали кредита, включая срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.
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Ранее Financial Times сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
 
ЭкономикаСШАкредитУКРАИНА
 
 
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