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В "Сбере" отметили рост рынка корпоративного кредитования в России

В "Сбере" отметили рост рынка корпоративного кредитования в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" отметили рост рынка корпоративного кредитования в России

Рынок корпоративного кредитования в России "немного разгоняется" - это традиционная ситуация для второй половины года, заявил журналистам зампред правления... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:54+0300

2024-06-05T19:54+0300

2024-06-05T19:54+0300

экономика

пмэф-2024

сбербанк

корпоративное кредитование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Рынок корпоративного кредитования в России "немного разгоняется" - это традиционная ситуация для второй половины года, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ. "Традиционно темпы роста нарастают к концу года… Это связанно с сезонностью, с новогодними праздниками, ростом торговли и так далее. Этот год не стал исключением", - сказал Попов, отвечая на вопрос о ситуации в сегменте корпоративного кредитования. "Если брать, например, апрель, то мы приросли сразу на 2 процентных пункта по кредитному портфелю, в мае продолжаем расти. Итого прогноз по году находится в диапазоне 13–15%... Мы видим, что рынок немножко разгоняется", - добавил он. При этом Попов отметил, что кредитование малого и среднего бизнеса растет быстрее. Впервые портфель таких кредитов в банке превысил 6 триллионов рублей, а темпы роста за 5 месяцев составили 8%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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пмэф-2024, сбербанк, корпоративное кредитование