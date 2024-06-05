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"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году - 05.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:08+0300
2024-06-05T17:08+0300
авто
автоваз
lada
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда. "Да, примерно в том же диапазоне (что и производство - ред): плюс-минус 5% повышаем прогноз по нашим продажам", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о пересмотре плана по продажам Lada на 2024 год. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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авто, автоваз, lada
Авто, АвтоВАЗ, Lada
17:08 05.06.2024
 
"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году

"АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в РФ в 2024 году на пять процентов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" улучшил прогноз по продажам автомобилей Lada в России в 2024 году на 5%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
В начале года компания озвучивала план продать на российском рынке 450 тысяч машин бренда.
"Да, примерно в том же диапазоне (что и производство - ред): плюс-минус 5% повышаем прогноз по нашим продажам", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о пересмотре плана по продажам Lada на 2024 год.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Калуга - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
В Калужской области наладят серийный выпуск малотоннажных авто
12:11
 
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