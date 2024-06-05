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Лавров: организаторы конференции в Швейцарии по Украине не хотят мира

Лавров: организаторы конференции в Швейцарии по Украине не хотят мира - 05.06.2024, ПРАЙМ

Лавров: организаторы конференции в Швейцарии по Украине не хотят мира

Те, кто организовывает конференцию по Украине в Швейцарии, не хотят мира, в диалоге должны участвовать все стороны. Об этом заявил министр иностранных дел... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T20:57+0300

2024-06-05T20:57+0300

2024-06-05T20:57+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

чад

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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - ПРАЙМ. Те, кто организовывает конференцию по Украине в Швейцарии, не хотят мира, в диалоге должны участвовать все стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства посетил с визитом Чад, где, в том числе, провел переговоры с президентом Махамадом Деби."Как это сочетается, очень трудно понять - либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно... решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

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чад

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сергей лавров, чад, украина