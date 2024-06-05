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Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет
Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет - 05.06.2024, ПРАЙМ
Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет
За пять лет цены на квартиры на первичном рынке выросли в два раза. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T08:08+0300
2024-06-05T08:08+0300
мнения аналитиков
жилищное строительство
строительная отрасль
марат хуснуллин
?1717564081
За пять лет цены на квартиры на первичном рынке выросли в два раза. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением ввести лимит на прибыль застройщиков, ведущих высокомаржинальные проекты, двадцатью процентами. По ее мнению, это позволит снизить конечную стоимость жилья в новостройках. Однако эта история - заведомо проигрышная и невыполнимая. Да, доходы застройщиков за пять лет действительно выросли. Здесь не нужно анализировать отчеты, смотреть на стоимость акций - достаточно взглянуть на то, как влетели цены на новостройки за этот временной период. В среднем по стране - примерно в два раза. А в некоторых городах, которые пользовались наибольшим спросом и в пандемию, и после фактического запрета россиянам приобретать недвижимость в Европе, цены на новостройки выросли в три раза. В основном, это касается Краснодарского края. Но и по отчетам у застройщиков все волшебно - рост чистой прибыли с 2019 года у кого-то вырос в полтора - два раза. А у наиболее "удачливых" компаний чистая прибыль подскочила в пять раз за пять лет. При этом проблем с ценами такого масштаба не было бы без льготной ипотеки. Что до перспективы ограничить прибыль застройщиков, это заведомо мертвая идея с очень странной отсылкой на СССР. Но есть очень актуальные вопросы: почему планку отсечения предлагают установить на уровне двадцать процентов, а не десять или тридцать? От каких доходов/прибыли будет считаться процент? Есть ли уверенность, что застройщики с полным циклом не поднимут расходы на стройматериалы, а заодно будут оправдывать рост цен повышением налогов, зарплат? Так что на практике эта идея просто нежизнеспособна. И лучше дать рынку прийти в себя самому.
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Алексей Кричевский
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Алексей Кричевский
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
мнения аналитиков, жилищное строительство, строительная отрасль, марат хуснуллин
Мнения аналитиков, жилищное строительство, строительная отрасль, Марат Хуснуллин
08:08 05.06.2024
 
Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет

Экономист Кричевский: лимит на прибыль застройщиков - невыполнимая затея

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Алексей Кричевский
Алексей Кричевский
эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм"
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За пять лет цены на квартиры на первичном рынке выросли в два раза. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением ввести лимит на прибыль застройщиков, ведущих высокомаржинальные проекты, двадцатью процентами. По ее мнению, это позволит снизить конечную стоимость жилья в новостройках.
Однако эта история - заведомо проигрышная и невыполнимая.
Да, доходы застройщиков за пять лет действительно выросли. Здесь не нужно анализировать отчеты, смотреть на стоимость акций - достаточно взглянуть на то, как влетели цены на новостройки за этот временной период. В среднем по стране - примерно в два раза. А в некоторых городах, которые пользовались наибольшим спросом и в пандемию, и после фактического запрета россиянам приобретать недвижимость в Европе, цены на новостройки выросли в три раза. В основном, это касается Краснодарского края.
Но и по отчетам у застройщиков все волшебно - рост чистой прибыли с 2019 года у кого-то вырос в полтора - два раза. А у наиболее "удачливых" компаний чистая прибыль подскочила в пять раз за пять лет. При этом проблем с ценами такого масштаба не было бы без льготной ипотеки.
Что до перспективы ограничить прибыль застройщиков, это заведомо мертвая идея с очень странной отсылкой на СССР. Но есть очень актуальные вопросы: почему планку отсечения предлагают установить на уровне двадцать процентов, а не десять или тридцать? От каких доходов/прибыли будет считаться процент? Есть ли уверенность, что застройщики с полным циклом не поднимут расходы на стройматериалы, а заодно будут оправдывать рост цен повышением налогов, зарплат?
Так что на практике эта идея просто нежизнеспособна. И лучше дать рынку прийти в себя самому.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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