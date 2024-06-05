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Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет

Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет - 05.06.2024, ПРАЙМ

Лимит на прибыль застройщиков – почему это не поможет

За пять лет цены на квартиры на первичном рынке выросли в два раза. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T08:08+0300

2024-06-05T08:08+0300

2024-06-05T08:08+0300

мнения аналитиков

жилищное строительство

строительная отрасль

марат хуснуллин

?1717564081

За пять лет цены на квартиры на первичном рынке выросли в два раза. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением ввести лимит на прибыль застройщиков, ведущих высокомаржинальные проекты, двадцатью процентами. По ее мнению, это позволит снизить конечную стоимость жилья в новостройках. Однако эта история - заведомо проигрышная и невыполнимая. Да, доходы застройщиков за пять лет действительно выросли. Здесь не нужно анализировать отчеты, смотреть на стоимость акций - достаточно взглянуть на то, как влетели цены на новостройки за этот временной период. В среднем по стране - примерно в два раза. А в некоторых городах, которые пользовались наибольшим спросом и в пандемию, и после фактического запрета россиянам приобретать недвижимость в Европе, цены на новостройки выросли в три раза. В основном, это касается Краснодарского края. Но и по отчетам у застройщиков все волшебно - рост чистой прибыли с 2019 года у кого-то вырос в полтора - два раза. А у наиболее "удачливых" компаний чистая прибыль подскочила в пять раз за пять лет. При этом проблем с ценами такого масштаба не было бы без льготной ипотеки. Что до перспективы ограничить прибыль застройщиков, это заведомо мертвая идея с очень странной отсылкой на СССР. Но есть очень актуальные вопросы: почему планку отсечения предлагают установить на уровне двадцать процентов, а не десять или тридцать? От каких доходов/прибыли будет считаться процент? Есть ли уверенность, что застройщики с полным циклом не поднимут расходы на стройматериалы, а заодно будут оправдывать рост цен повышением налогов, зарплат? Так что на практике эта идея просто нежизнеспособна. И лучше дать рынку прийти в себя самому.

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2024

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Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

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Алексей Кричевский https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848810488_0:0:853:854_100x100_80_0_0_071af0b607461a257ca1b8246d7c6daa.jpg

мнения аналитиков, жилищное строительство, строительная отрасль, марат хуснуллин