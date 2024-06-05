https://1prime.ru/20240605/makdonalds-848855587.html

У McDonald’s отобрали Big Mac

У McDonald’s отобрали Big Mac - 05.06.2024, ПРАЙМ

У McDonald’s отобрали Big Mac

McDonald’s утратил права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" на территории Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:32+0300

2024-06-05T15:32+0300

2024-06-05T15:45+0300

экономика

mcdonald`s

суд

ресторанный бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83262/24/832622404_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_bb62f59fb28a46d7c94cda01b1bad213.jpg

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. McDonald’s утратил права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" на территории Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg.По данным агентства, суд ЕС в Люксембурге постановил, что компания не представила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции.Отмечается, что в ЕС бургер, который подают с двумя куриными котлетами, считается специальной версией и он больше распространен в США и Британии. По мнению суда, McDonald’s смог уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.Bloomberg напомнил, что судебное разбирательство за право на товарный знак Big Mac началось между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's в 2019 году.

https://1prime.ru/20240605/lama-848854108.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

mcdonald`s, суд, ресторанный бизнес