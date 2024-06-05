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У McDonald’s отобрали Big Mac - 05.06.2024, ПРАЙМ
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У McDonald’s отобрали Big Mac
У McDonald’s отобрали Big Mac - 05.06.2024, ПРАЙМ
У McDonald’s отобрали Big Mac
McDonald’s утратил права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" на территории Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:32+0300
2024-06-05T15:45+0300
экономика
mcdonald`s
суд
ресторанный бизнес
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. McDonald’s утратил права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" на территории Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg.По данным агентства, суд ЕС в Люксембурге постановил, что компания не представила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции.Отмечается, что в ЕС бургер, который подают с двумя куриными котлетами, считается специальной версией и он больше распространен в США и Британии. По мнению суда, McDonald’s смог уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.Bloomberg напомнил, что судебное разбирательство за право на товарный знак Big Mac началось между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's в 2019 году.
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mcdonald`s, суд, ресторанный бизнес
Экономика, McDonald`s, суд, ресторанный бизнес
15:32 05.06.2024 (обновлено: 15:45 05.06.2024)
 
У McDonald’s отобрали Big Mac

Bloomberg: суд ЕС отобрал у McDonald’s права на товарный знак куриного Big Mac

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкMcDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке
McDonald's на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. McDonald’s утратил права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" на территории Евросоюза. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным агентства, суд ЕС в Люксембурге постановил, что компания не представила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции.
Отмечается, что в ЕС бургер, который подают с двумя куриными котлетами, считается специальной версией и он больше распространен в США и Британии.
По мнению суда, McDonald’s смог уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.
Bloomberg напомнил, что судебное разбирательство за право на товарный знак Big Mac началось между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's в 2019 году.
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ЭкономикаMcDonald`sсудресторанный бизнес
 
 
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