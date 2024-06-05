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Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:32+0300
2024-06-05T13:32+0300
спецоперация на украине
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет издание Boulevard Voltaire.Ранее французская радиостанция RFI предположила, что об отправке французских инструкторов лидер страны объявит в рамках памятных мероприятий в честь высадки союзников в Нормандии 6 июня. Как говорится в материалах, если слух подтвердится, то Париж пересечет "красную линию" и станет участником конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь будет очень интересно посмотреть, к чему приведет этот первый шаг. Когда мы там окажемся, во что это может вылиться?", - сказал исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Лео Перья-Пэне."Простите, но не будет "интересно" наблюдать за тем, как этот "первый шаг" перетекает в нечто другое. Это совсем не интересно, потому что будет иметь последствия для жизни французских солдат и французов в целом", - пишет BV.По словам автора материалов, когда на кону стоят жизни людей, нельзя просто "играть в кости" и надеяться, что Россия закроет на это глаза.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
13:32 05.06.2024
 
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией

BV: отправка инструкторов на Украину усугубит трения между Францией и Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет издание Boulevard Voltaire.
Ранее французская радиостанция RFI предположила, что об отправке французских инструкторов лидер страны объявит в рамках памятных мероприятий в честь высадки союзников в Нормандии 6 июня. Как говорится в материалах, если слух подтвердится, то Париж пересечет "красную линию" и станет участником конфликта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Теперь будет очень интересно посмотреть, к чему приведет этот первый шаг. Когда мы там окажемся, во что это может вылиться?", - сказал исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Лео Перья-Пэне.
"Простите, но не будет "интересно" наблюдать за тем, как этот "первый шаг" перетекает в нечто другое. Это совсем не интересно, потому что будет иметь последствия для жизни французских солдат и французов в целом", - пишет BV.
По словам автора материалов, когда на кону стоят жизни людей, нельзя просто "играть в кости" и надеяться, что Россия закроет на это глаза.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Вчера, 23:41
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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