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Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:32+0300
2024-06-05T13:32+0300
2024-06-05T13:32+0300
спецоперация на украине
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет издание Boulevard Voltaire.Ранее французская радиостанция RFI предположила, что об отправке французских инструкторов лидер страны объявит в рамках памятных мероприятий в честь высадки союзников в Нормандии 6 июня. Как говорится в материалах, если слух подтвердится, то Париж пересечет "красную линию" и станет участником конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Теперь будет очень интересно посмотреть, к чему приведет этот первый шаг. Когда мы там окажемся, во что это может вылиться?", - сказал исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Лео Перья-Пэне."Простите, но не будет "интересно" наблюдать за тем, как этот "первый шаг" перетекает в нечто другое. Это совсем не интересно, потому что будет иметь последствия для жизни французских солдат и французов в целом", - пишет BV.По словам автора материалов, когда на кону стоят жизни людей, нельзя просто "играть в кости" и надеяться, что Россия закроет на это глаза.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
BV: отправка инструкторов на Украину усугубит трения между Францией и Россией
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон может 6 июня объявить об отравке на Украину инструкторов, однако такой шаг приведет к катастрофическим последствиям. Об этом пишет издание Boulevard Voltaire
.
Ранее французская радиостанция RFI предположила, что об отправке французских инструкторов лидер страны объявит в рамках памятных мероприятий в честь высадки союзников в Нормандии 6 июня. Как говорится в материалах, если слух подтвердится, то Париж пересечет "красную линию" и станет участником конфликта.
"Теперь будет очень интересно посмотреть, к чему приведет этот первый шаг. Когда мы там окажемся, во что это может вылиться?", - сказал исследователь Французского института международных отношений (IFRI) Лео Перья-Пэне.
"Простите, но не будет "интересно" наблюдать за тем, как этот "первый шаг" перетекает в нечто другое. Это совсем не интересно, потому что будет иметь последствия для жизни французских солдат и французов в целом", - пишет BV.
По словам автора материалов, когда на кону стоят жизни людей, нельзя просто "играть в кости" и надеяться, что Россия закроет на это глаза.
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России