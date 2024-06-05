https://1prime.ru/20240605/msp-848867276.html

Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд

Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд - 05.06.2024, ПРАЙМ

Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд

Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:57+0300

2024-06-05T17:57+0300

2024-06-05T17:57+0300

экономика

бизнес

мсп

кредиты

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Несмотря на в общем жесткие денежно-кредитные условия сегодня, портфели продолжают расти. В первом квартале побит очередной рекорд - кредитный портфель МСП превысил 13 триллионов рублей, вырос за квартал в выдаче больше на 30%", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП". "Он обгоняет рост корпоративного кредитования без учета МСП", - подчеркнул Мамута. "Согласен, что это, конечно, оборотные кредиты доминируют в выдачах, но это означает, что существенно выросший уровень спроса, который мы имеем, позволяет тем не менее оставаться эффективными даже в условиях высоких ставок", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/biznes-848853445.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мсп, кредиты