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Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд
Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд - 05.06.2024, ПРАЙМ
Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд
Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд,... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:57+0300
2024-06-05T17:57+0300
2024-06-05T17:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Несмотря на в общем жесткие денежно-кредитные условия сегодня, портфели продолжают расти. В первом квартале побит очередной рекорд - кредитный портфель МСП превысил 13 триллионов рублей, вырос за квартал в выдаче больше на 30%", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП". "Он обгоняет рост корпоративного кредитования без учета МСП", - подчеркнул Мамута. "Согласен, что это, конечно, оборотные кредиты доминируют в выдачах, но это означает, что существенно выросший уровень спроса, который мы имеем, позволяет тем не менее оставаться эффективными даже в условиях высоких ставок", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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бизнес, мсп, кредиты
Экономика, Бизнес, МСП, КРЕДИТЫ
Кредитный портфель МСП в России обновил рекорд
ЦБ: кредитный портфель МСП в I квартале побил рекорд, превысив 13 трлн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Несмотря на в общем жесткие денежно-кредитные условия сегодня, портфели продолжают расти. В первом квартале побит очередной рекорд - кредитный портфель МСП превысил 13 триллионов рублей, вырос за квартал в выдаче больше на 30%", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП".
"Он обгоняет рост корпоративного кредитования без учета МСП", - подчеркнул Мамута.
"Согласен, что это, конечно, оборотные кредиты доминируют в выдачах, но это означает, что существенно выросший уровень спроса, который мы имеем, позволяет тем не менее оставаться эффективными даже в условиях высоких ставок", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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