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Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти

Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти - 05.06.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти

Рост поступлений в российский бюджет от экспорта нефти в мае 2024 года оценивается в 50 процентов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:24+0300

2024-06-05T17:24+0300

2024-06-05T17:30+0300

энергетика

россия

минфин

нефть

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост поступлений в российский бюджет от экспорта нефти в мае 2024 года оценивается в 50 процентов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов России.Согласно изданию, поступления от налогов в этой отрасли увеличились на 50 процентов по сравнению с 2023 годом и составили 632,5 миллиарда рублей.Общая выручка от продажи нефти и газа также выросла на 39 процентов и достигла 793,7 миллиарда рублей.Кроме того, рост выручки объясняется адаптацией России к международным санкциям и ростом цен на нефть. Средняя стоимость одного барреля нефти марки Urals за год изменилась с 58,63 до 74,98 доллара.Тем не менее, в мае доходы бюджета от нефти и газа упали на 35 процентов из-за выплат субсидий производителям топлива. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут упасть до 75 долларов из-за роста американской валюты.

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россия, минфин, нефть