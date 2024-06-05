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Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти
Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти - 05.06.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти
Рост поступлений в российский бюджет от экспорта нефти в мае 2024 года оценивается в 50 процентов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:24+0300
2024-06-05T17:30+0300
энергетика
россия
минфин
нефть
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост поступлений в российский бюджет от экспорта нефти в мае 2024 года оценивается в 50 процентов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов России.Согласно изданию, поступления от налогов в этой отрасли увеличились на 50 процентов по сравнению с 2023 годом и составили 632,5 миллиарда рублей.Общая выручка от продажи нефти и газа также выросла на 39 процентов и достигла 793,7 миллиарда рублей.Кроме того, рост выручки объясняется адаптацией России к международным санкциям и ростом цен на нефть. Средняя стоимость одного барреля нефти марки Urals за год изменилась с 58,63 до 74,98 доллара.Тем не менее, в мае доходы бюджета от нефти и газа упали на 35 процентов из-за выплат субсидий производителям топлива. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут упасть до 75 долларов из-за роста американской валюты.
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россия, минфин, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
17:24 05.06.2024 (обновлено: 17:30 05.06.2024)
 
Bloomberg: Россия резко нарастила доходы от продажи нефти

Bloomberg: в мае поступления в бюджет РФ от продажи нефти выросли почти на 50%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Рост поступлений в российский бюджет от экспорта нефти в мае 2024 года оценивается в 50 процентов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов России.
Согласно изданию, поступления от налогов в этой отрасли увеличились на 50 процентов по сравнению с 2023 годом и составили 632,5 миллиарда рублей.Общая выручка от продажи нефти и газа также выросла на 39 процентов и достигла 793,7 миллиарда рублей.
Кроме того, рост выручки объясняется адаптацией России к международным санкциям и ростом цен на нефть. Средняя стоимость одного барреля нефти марки Urals за год изменилась с 58,63 до 74,98 доллара.
Тем не менее, в мае доходы бюджета от нефти и газа упали на 35 процентов из-за выплат субсидий производителям топлива. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что цены на нефть могут упасть до 75 долларов из-за роста американской валюты.
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