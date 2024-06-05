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Saudi Aramco впервые с февраля удешевила нефть для Азии, пишет СМИ

Saudi Aramco впервые с февраля удешевила нефть для Азии, пишет СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Saudi Aramco впервые с февраля удешевила нефть для Азии, пишет СМИ

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на июль для покупателей из Азии - впервые с февраля, сообщило агентство... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T20:53+0300

2024-06-05T20:53+0300

2024-06-05T20:53+0300

экономика

нефть

saudi aramco

азия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на июль для покупателей из Азии - впервые с февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия установила официальную цену на нефть на июль... Это... первое снижение за последние пять месяцев", - пишет агентство. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,5 доллара, теперь она на 2,4 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом для покупателей из северо-западной Европы отпускные цены на Arab Light повышены, этот сорт теперь дороже ICE Brent на 3,1 доллара. Цены для покупателей из США на июль Saudi Aramco сохранила, премия по-прежнему составляет 4,75 доллара по отношению к ASCI. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

https://1prime.ru/20240605/neft-848864354.html

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нефть, saudi aramco, азия