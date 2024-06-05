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На ПМЭФ показали электрическую версию "Нивы", пишут СМИ

На ПМЭФ показали электрическую версию "Нивы", пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

На ПМЭФ показали электрическую версию "Нивы", пишут СМИ

АвтоВАЗ продемонстрировал в рамках ПМЭФ прототип электрической версии автомобиля Lada Niva Travel (E-Niva). Об этом пишет РБК. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:09+0300

2024-06-05T10:09+0300

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экономика

авто

автоваз

lada niva travel

пмэф-2024

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. АвтоВАЗ продемонстрировал в рамках ПМЭФ прототип электрической версии автомобиля Lada Niva Travel (E-Niva). Об этом пишет РБК.Представитель Niva на стенде форума рассказал РБК, что новая модель будет иметь двигатель номинальной мощностью 60 кВт и максимальной — 120 кВт, запас хода составит 175 километров, а емкость батареи — 34 кВт. По его словам, в машине установлены две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Предусмотрена зарядка от бытовой розетки в течение 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.В новой модели установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED, добавил представитель Niva. "Ценовой диапазон не определен", — заявил он РБК.На вопрос о перспективах поступления E-Niva в продажу, представитель ответил, что пока АвтоВАЗ смотрит на реакцию, "как публика отнесется".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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