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ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона" - 05.06.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"

ВКС России и артиллерия ликвидировали склады с оружием и военной техникой боевиков "Иностранного легиона", следует из сообщения Министерства обороны России. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T13:45+0300

2024-06-05T13:45+0300

2024-06-05T13:54+0300

спецоперация на украине

украина

оружие

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия ликвидировали склады с оружием и военной техникой боевиков "Иностранного легиона", следует из сообщения Министерства обороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве добавили, что ликвидировать также удалось склады с беспилотными катерами ВСУ.Российская армия в ответ на атаки украинской армии на гражданские объекты в российских городах регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

https://1prime.ru/20240506/ukraina-847930320.html

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украина, оружие, вкс россии