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ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона" - 05.06.2024, ПРАЙМ
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
ВКС России и артиллерия ликвидировали склады с оружием и военной техникой боевиков "Иностранного легиона", следует из сообщения Министерства обороны России. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:45+0300
2024-06-05T13:45+0300
2024-06-05T13:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия ликвидировали склады с оружием и военной техникой боевиков "Иностранного легиона", следует из сообщения Министерства обороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве добавили, что ликвидировать также удалось склады с беспилотными катерами ВСУ.Российская армия в ответ на атаки украинской армии на гражданские объекты в российских городах регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
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украина, оружие, вкс россии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ВКС России
ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
МО России: ВКС уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВКС России и артиллерия ликвидировали склады с оружием и военной техникой боевиков "Иностранного легиона", следует из сообщения Министерства обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что ликвидировать также удалось склады с беспилотными катерами ВСУ.
Российская армия в ответ на атаки украинской армии на гражданские объекты в российских городах регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
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