https://1prime.ru/20240605/pasport--848812889.html

Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия

Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия - 05.06.2024, ПРАЙМ

Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия

Мошенники начали подделывать паспорта граждан с применением похищенной из Госуслуг личной информации. Там все, как в оригинале, кроме фотографии и подписи... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T02:02+0300

2024-06-05T02:02+0300

2024-06-05T02:02+0300

мошенники

паспорт

юрист

иван соловьев

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мошенники начали подделывать паспорта граждан с применением похищенной из Госуслуг личной информации. Там все, как в оригинале, кроме фотографии и подписи реального владельца. Что делать, если с вами это произошло, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Возможностей для правонарушений с поддельным паспортом жертвы масса - от регистрации нелегальных мигрантов до взятия кредитов и микрозаймов. Возможны и попытки отчуждения недвижимости, предупредил юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Поэтому, если ваш аккунт на Госуслугах был взломан, необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для чего необходимо заказать выписку из ЕГРН”, - советует он.Если у вас есть основания полагать, что ваш паспорт подделан, важно немедленно аннулировать его, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел по месту жительства. В полиции необходимо указать, что паспорт был подделан неизвестными лицами и может использоваться в различных преступных схемах.

https://1prime.ru/20240524/moshenniki-848451698.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мошенники, паспорт, юрист, иван соловьев, эксклюзив