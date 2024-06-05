https://1prime.ru/20240605/pasport--848812889.html
Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия
Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия - 05.06.2024, ПРАЙМ
Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия
Мошенники начали подделывать паспорта граждан с применением похищенной из Госуслуг личной информации. Там все, как в оригинале, кроме фотографии и подписи... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T02:02+0300
2024-06-05T02:02+0300
2024-06-05T02:02+0300
мошенники
паспорт
юрист
иван соловьев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мошенники начали подделывать паспорта граждан с применением похищенной из Госуслуг личной информации. Там все, как в оригинале, кроме фотографии и подписи реального владельца. Что делать, если с вами это произошло, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Возможностей для правонарушений с поддельным паспортом жертвы масса - от регистрации нелегальных мигрантов до взятия кредитов и микрозаймов. Возможны и попытки отчуждения недвижимости, предупредил юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Поэтому, если ваш аккунт на Госуслугах был взломан, необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для чего необходимо заказать выписку из ЕГРН”, - советует он.Если у вас есть основания полагать, что ваш паспорт подделан, важно немедленно аннулировать его, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел по месту жительства. В полиции необходимо указать, что паспорт был подделан неизвестными лицами и может использоваться в различных преступных схемах.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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Ульяна Крайняя
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мошенники, паспорт, юрист, иван соловьев, эксклюзив
МОШЕННИКИ, паспорт, юрист, Иван Соловьев, Эксклюзив
Мошенники крадут паспорта через Госуслуги. Три экстренных действия
Юрист Соловьев:
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мошенники начали подделывать паспорта граждан с применением похищенной из Госуслуг личной информации. Там все, как в оригинале, кроме фотографии и подписи реального владельца. Что делать, если с вами это произошло, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Возможностей для правонарушений с поддельным паспортом жертвы масса - от регистрации нелегальных мигрантов до взятия кредитов и микрозаймов. Возможны и попытки отчуждения недвижимости, предупредил юрист.
“Поэтому, если ваш аккунт на Госуслугах был взломан, необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для чего необходимо заказать выписку из ЕГРН”, - советует он.
Если у вас есть основания полагать, что ваш паспорт подделан, важно немедленно аннулировать его, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел по месту жительства. В полиции необходимо указать, что паспорт был подделан неизвестными лицами и может использоваться в различных преступных схемах.
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