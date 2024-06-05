https://1prime.ru/20240605/putin-848875687.html

Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений

Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений

Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:46+0300

2024-06-05T21:46+0300

2024-06-05T21:46+0300

спецоперация на украине

владимир путин

минские соглашения

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств глава государства Владимир Путин.Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.Путин напомнил, что Россия способствовала подписанию соглашений, однако их никто не собирался выполнять, о чем сообщили Меркель и бывший президент Франции. "Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - пояснил президент.

https://1prime.ru/20240605/tramp-848874683.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, минские соглашения, пмэф-2024