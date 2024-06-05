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Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/putin-848875687.html
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:46+0300
2024-06-05T21:46+0300
спецоперация на украине
владимир путин
минские соглашения
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств глава государства Владимир Путин.Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.Путин напомнил, что Россия способствовала подписанию соглашений, однако их никто не собирался выполнять, о чем сообщили Меркель и бывший президент Франции. "Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - пояснил президент.
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владимир путин, минские соглашения, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Минские соглашения, ПМЭФ-2024
21:46 05.06.2024
 
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений

Путин: Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств глава государства Владимир Путин.
Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.
Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.
Путин напомнил, что Россия способствовала подписанию соглашений, однако их никто не собирался выполнять, о чем сообщили Меркель и бывший президент Франции.
"Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - пояснил президент.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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21:25
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинМинские соглашенияПМЭФ-2024
 
 
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