https://1prime.ru/20240605/putin-848875687.html
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:46+0300
2024-06-05T21:46+0300
2024-06-05T21:46+0300
спецоперация на украине
владимир путин
минские соглашения
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570317_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c9d49088a5516446f8a1de68a0a06295.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств глава государства Владимир Путин.Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.Путин напомнил, что Россия способствовала подписанию соглашений, однако их никто не собирался выполнять, о чем сообщили Меркель и бывший президент Франции. "Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - пояснил президент.
https://1prime.ru/20240605/tramp-848874683.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b9212b2cc63b4517fb51d3ff223058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, минские соглашения, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Минские соглашения, ПМЭФ-2024
Путин: нас "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
Путин: Россию "водили за нос" в ситуации с подписанием минских соглашений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россию в ситуации, когда подписывали минские соглашения, "водили за нос", заявил на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств глава государства Владимир Путин.
Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.
Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.
Путин напомнил, что Россия способствовала подписанию соглашений, однако их никто не собирался выполнять, о чем сообщили Меркель и бывший президент Франции.
"Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос", - пояснил президент.
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы