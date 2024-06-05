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Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной
Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной
Заключить мирный договор между Россией и Украиной помешало желание некоторых стран добиться поражения Москвы, заявил президент Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:59+0300
2024-06-05T22:59+0300
спецоперация на украине
всу
россия
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мирный договор
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заключить мирный договор между Россией и Украиной помешало желание некоторых стран добиться поражения Москвы, заявил президент Владимир Путин.Глава государства проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Отмечается, что во встрече также приняли участие представители СМИ из недружественных государств."Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики - подвести дело к разрушению России", - сказал Путин.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.Глава государстав добавил на встрече с представителями СМИ, что Вашингтон поддержал действия Джонсона в срыве переговоров.
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всу, россия, украина, мирный договор, владимир путин, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, Мирный договор, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
22:59 05.06.2024
 
Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной

Путин: желание ряда стран поражения России помешало заключению мира между РФ и Украиной

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заключить мирный договор между Россией и Украиной помешало желание некоторых стран добиться поражения Москвы, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Отмечается, что во встрече также приняли участие представители СМИ из недружественных государств.
"Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики - подвести дело к разрушению России", - сказал Путин.
Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Глава государстав добавил на встрече с представителями СМИ, что Вашингтон поддержал действия Джонсона в срыве переговоров.
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Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАМирный договорВладимир ПутинПМЭФ-2024
 
 
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