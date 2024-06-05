https://1prime.ru/20240605/putin-848878561.html

Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной

Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил, что помешало заключению мира между Россией и Украиной

Заключить мирный договор между Россией и Украиной помешало желание некоторых стран добиться поражения Москвы, заявил президент Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:59+0300

2024-06-05T22:59+0300

2024-06-05T22:59+0300

спецоперация на украине

всу

россия

украина

мирный договор

владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заключить мирный договор между Россией и Украиной помешало желание некоторых стран добиться поражения Москвы, заявил президент Владимир Путин.Глава государства проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Отмечается, что во встрече также приняли участие представители СМИ из недружественных государств."Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики - подвести дело к разрушению России", - сказал Путин.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.Глава государстав добавил на встрече с представителями СМИ, что Вашингтон поддержал действия Джонсона в срыве переговоров.

https://1prime.ru/20240605/gosdep-848875843.html

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всу, россия, украина, мирный договор, владимир путин, пмэф-2024