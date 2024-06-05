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Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске

Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске - 05.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске

Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Сбербанк в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кредитной организации на ПМЭФ. "В июне мы запустим три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и других) в городах ДНР и ЛНР. Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов", - сказано в сообщении. Поясняется, что клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка "Сбербанк Онлайн", запустят также и продукты для юрлиц. "До конца года мы продолжим активное развитие в ДНР и ЛНР, а также запустим работу в Запорожской и Херсонской областях", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время банк устанавливает банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке – в ближайшие дни в этих городах начнут работать десять банкоматов. А 1 июля общее количество банкоматов в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сбербанк, лнр, днр, пмэф-2024