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Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить

Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить - 05.06.2024, ПРАЙМ

Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить

Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:32+0300

2024-06-05T18:32+0300

2024-06-05T18:34+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024. Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой. "Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики. Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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лнр, днр, инвесторы, уголь, пмэф-2024