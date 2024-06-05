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Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить
Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить - 05.06.2024, ПРАЙМ
Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить
Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:32+0300
2024-06-05T18:34+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024. Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой. "Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики. Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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лнр, днр, инвесторы, уголь, пмэф-2024
Экономика, ЛНР, ДНР, инвесторы, уголь, ПМЭФ-2024
18:32 05.06.2024 (обновлено: 18:34 05.06.2024)
 
Инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР смогут их выкупить

Минэнерго: инвесторы в угольные шахты ДНР и ЛНР получат право их выкупить

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольная шахта
Угольная шахта - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024.
Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой.
"Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики.
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23 мая, 15:28
Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаЛНРДНРинвесторыугольПМЭФ-2024
 
 
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