https://1prime.ru/20240605/smartfon-848771555.html

Топ-5 безобидных привычек, которые убивают ваш смартфон

Топ-5 безобидных привычек, которые убивают ваш смартфон - 05.06.2024, ПРАЙМ

Топ-5 безобидных привычек, которые убивают ваш смартфон

Какие привычки могут навредить вашему смартфону и сократить срок его службы, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T03:03+0300

2024-06-05T03:03+0300

2024-06-05T03:03+0300

технологии

смартфоны

зарядка смартфона

защита смартфона

роскачество

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/84008/39/840083967_0:234:1707:1194_1920x0_80_0_0_642ac91a11c954c1e1b2de67b2ab519e.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Какие привычки могут навредить вашему смартфону и сократить срок его службы, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко . Неправильная зарядка В современных смартфонах в основном, используются литий-ионные аккумуляторы. С этими батареями лучше избегать разрядки до нуля и зарядки до 100% - такой способ сокращает срок их службы. В отличие, например, от никелевых аккумуляторов. Полная разрядка никак не вредит им. Оставлять смартфон заряжаться на всю ночь удобно, но вредно для аккумулятора и может привести к его перегреву и сокращению срока службы. Лучше всего заряжать смартфон до 80-90% и снимать с зарядки перед сном. Не стоит пользоваться телефоном во время зарядки - он может перегреться и ухудшить работу аккумулятора. Использование некачественных зарядных устройств может привести к перегреву смартфона. Лучше всего использовать зарядку, которая входит в комплект с телефоном - она подходит по спецификации к устройству. Неправильное хранение Все устройства имеют ограниченный диапазон температур для корректной работы, его нарушения вредны для аккумулятора. По этой причине лучше не оставлять телефон под открытым солнцем - он очень сильно нагревается, и система безопасности устройства отправляет его на выключение или перезагрузку. А еще прямое попадание солнечных лучей грозит экрану смартфона желтизной, добавляют эксперты Роскачества. Не стоит хранить смартфон в местах с высокой влажностью, так как это может повлиять на работу внутренних компонентов. “Помните, использование телефона лежа в ванне, особенно если он заряжается, попросту опасно — не только для устройства, но и для вашей жизни”, - говорят специалисты. По статистике, самая частая причина обращения в сервисный центр — физические повреждения смартфона. Чтобы свести последствия неосторожного обращения к минимуму, используйте специальные чехлы и защитные стекла. Самостоятельная сушка упавшего в воду смартфона В интернете есть множество советов по просушке смартфона, но большинством из них лучше пренебречь. Например, часто рекомендуют сушить устройство, погрузив его в рис, или с помощью фена. Ничего из этого делать не стоит, предупреждают эксперты. Рис и другие крупы не помогут избавиться от жидкости в смартфоне. А горячий воздух фена может привести к перегреву внутренних компонентов устройства или повредить его корпус, особенно если он сделан из пластика. Вместо этого рекомендуется выполнить следующие шаги: Отсутствие обновлений Обновления операционной системы и приложений играют ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности работы вашего смартфона. Своевременно устанавливайте обновления, иначе ваш смартфон станет уязвимым для кибератак. Злоумышленники могут использовать неисправности в старых версиях операционной системы или приложений для распространения вирусов, кражи личных данных или полного захвата доступа к устройству. Загружайте приложения только из надежных источников (официальных магазинов приложений), иначе есть вероятность заразить смартфон вирусами или вредоносными ПО. Перегрузка памяти Постоянное использование смартфона с заполненной памятью может замедлить его работу и привести к сбоям. Большинство программ потребляют ресурсы устройства, даже если они неактивны. В конечном итоге, это приводит к быстрому разряду батареи и снижению производительности устройства.Мало кто вовремя сортирует медиафайлы и удаляет ненужные приложения. “Как правило, пользователи чистят память в тот момент, когда операционная система начинает выдавать уведомления о нехватке свободного места на устройстве”, - считает специалист.

https://1prime.ru/20240310/smartfon-846076533.html

https://1prime.ru/20240310/moshenniki-846074817.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, смартфоны, зарядка смартфона, защита смартфона, роскачество, эксклюзив