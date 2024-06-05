https://1prime.ru/20240605/soglashenie-848836953.html

СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - 05.06.2024, ПРАЙМ

СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о правилах свободной торговли между странами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:03+0300

2024-06-05T11:03+0300

2024-06-05T11:03+0300

иран

еаэс

ратификация соглашения

совфед

https://cdnn.1prime.ru/img/84188/69/841886901_0:156:3035:1863_1920x0_80_0_0_ed14852010dfa907ded324803cda0493.jpg

МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о правилах свободной торговли между странами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. В сопроводительных документах отмечается, что соглашение будет способствовать наращиванию взаимной торговли между государствами. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года. -0-

https://1prime.ru/20240605/svpd-848824177.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, еаэс, ратификация соглашения, совфед