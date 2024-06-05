https://1prime.ru/20240605/soglashenie-848836953.html
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном - 05.06.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о правилах свободной торговли между странами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:03+0300
2024-06-05T11:03+0300
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иран
еаэс
ратификация соглашения
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о правилах свободной торговли между странами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. В сопроводительных документах отмечается, что соглашение будет способствовать наращиванию взаимной торговли между государствами. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года. -0-
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иран, еаэс, ратификация соглашения, совфед
ИРАН, ЕАЭС, ратификация соглашения, Совфед
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Совфед одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о правилах свободной торговли между странами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.
Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.
В сопроводительных документах отмечается, что соглашение будет способствовать наращиванию взаимной торговли между государствами. Соглашение формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Оно также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу.
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Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно.
Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров.
Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года. -0-