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США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин

США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ

США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки в ходе предвыборной борьбы сжигают государство изнутри, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в ходе предвыборной борьбы сжигают государство изнутри, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 5 июня встретился с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. "То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - сказал он.Путин также назвал президента США Джо Байдена политиком старой школы, очень предсказуемым. При этом глава государства отметил, что ранее все восприняли его заявление с "усмешками, но и увидели в этом какой-то даже скрытый наезд на президента Байдена".Президент также подчеркнул, что после выборов в США ничего не изменится по отношению к России. Поэтому Москве все равно, победит Байден или Дональд Трамп, она будер работать с любым президентом. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия никодда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитическе процессы в США.Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года.

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владимир путин, сша, джо байден, пмэф-2024