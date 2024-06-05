https://1prime.ru/20240605/ssha-848872845.html
США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин
США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки в ходе предвыборной борьбы сжигают государство изнутри, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:51+0300
2024-06-05T20:51+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в ходе предвыборной борьбы сжигают государство изнутри, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 5 июня встретился с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума. "То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - сказал он.Путин также назвал президента США Джо Байдена политиком старой школы, очень предсказуемым. При этом глава государства отметил, что ранее все восприняли его заявление с "усмешками, но и увидели в этом какой-то даже скрытый наезд на президента Байдена".Президент также подчеркнул, что после выборов в США ничего не изменится по отношению к России. Поэтому Москве все равно, победит Байден или Дональд Трамп, она будер работать с любым президентом. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия никодда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитическе процессы в США.Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года.
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владимир путин, сша, джо байден, пмэф-2024
Владимир Путин, США, Джо Байден, ПМЭФ-2024
США сжигают свое государство изнутри, заявил Путин
Путин: США в ходе предвыборной борьбы сжигают свое государство изнутри
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в ходе предвыборной борьбы сжигают государство изнутри, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 5 июня встретился с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума.
"То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри – свое государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню", - сказал он.
Путин также назвал президента США Джо Байдена политиком старой школы, очень предсказуемым. При этом глава государства отметил, что ранее все восприняли его заявление с "усмешками, но и увидели в этом какой-то даже скрытый наезд на президента Байдена".
Президент также подчеркнул, что после выборов в США ничего не изменится по отношению к России. Поэтому Москве все равно, победит Байден или Дональд Трамп, она будер работать с любым президентом.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия никодда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитическе процессы в США.
Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года.
WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена