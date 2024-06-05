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"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто в России - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто в России
"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто в России - 05.06.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто в России
"СберСтрахование" будет разрабатывать страховые программы для китайских автомобилей марки SWM, которые покупают россияне, соответствующее соглашение о... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:14+0300
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авто
китай
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. "СберСтрахование" будет разрабатывать страховые программы для китайских автомобилей марки SWM, которые покупают россияне, соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении страховщика. "СберСтрахование" и бренд китайских производителей автомобилей SWM заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании закрепили намерения о развитии совместных проектов по нескольким направлениям в рамках Петербургского международного экономического форума", - отмечается в сообщении. В церемонии подписания на стенде "СберСтрахования" приняли участие генеральный директор страховой компании Михаил Волков и Дмитрий Иванов – генеральный директор ООО "Восток Ветер Рус", являющегося официальным дистрибьютором автомобилей китайского бренда в России. "В соглашении стороны отразили, что готовы совместно трудиться над страховыми программами для моделей марки SWM, разрабатывать уникальные страховые условия для сотрудников и клиентов бренда, в том числе по направлениям имущественного и личного страхования, а также продвигать свои продукты и услуги через совместные маркетинговые кампании", - добавляется в сообщении страховщика. "Компании договорились и о выстраивании взаимовыгодного информационного сотрудничества. Например, "СберСтрахование" готова консультировать SWM и ее партнеров по темам страхования", - отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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авто, китай, пмэф-2024
Авто, КИТАЙ, ПМЭФ-2024
18:14 05.06.2024 (обновлено: 18:15 05.06.2024)
 
"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто в России

"СберСтрахование" создаст страховые программы для китайских авто SWM в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. "СберСтрахование" будет разрабатывать страховые программы для китайских автомобилей марки SWM, которые покупают россияне, соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении страховщика.
"СберСтрахование" и бренд китайских производителей автомобилей SWM заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании закрепили намерения о развитии совместных проектов по нескольким направлениям в рамках Петербургского международного экономического форума", - отмечается в сообщении.
В церемонии подписания на стенде "СберСтрахования" приняли участие генеральный директор страховой компании Михаил Волков и Дмитрий Иванов – генеральный директор ООО "Восток Ветер Рус", являющегося официальным дистрибьютором автомобилей китайского бренда в России.
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"В соглашении стороны отразили, что готовы совместно трудиться над страховыми программами для моделей марки SWM, разрабатывать уникальные страховые условия для сотрудников и клиентов бренда, в том числе по направлениям имущественного и личного страхования, а также продвигать свои продукты и услуги через совместные маркетинговые кампании", - добавляется в сообщении страховщика.
"Компании договорились и о выстраивании взаимовыгодного информационного сотрудничества. Например, "СберСтрахование" готова консультировать SWM и ее партнеров по темам страхования", - отмечается в релизе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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