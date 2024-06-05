https://1prime.ru/20240605/svo-848825877.html

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:24+0300

2024-06-05T06:24+0300

2024-06-05T06:24+0300

спецоперация на украине

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию. Он сделал следующее заявление: "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине".

https://1prime.ru/20240530/ukraina-848688266.html

сша

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сша, военная помощь украине