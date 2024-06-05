https://1prime.ru/20240605/svo-848825877.html
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T06:24+0300
2024-06-05T06:24+0300
2024-06-05T06:24+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/82171/21/821712168_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_436899eb1fbfb8df4eb6de6fb76f523e.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию. Он сделал следующее заявление: "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине".
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848688266.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82171/21/821712168_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_d274ce24e98759d5c4d0067927261ddb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине
Белый дом: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию.
Он сделал следующее заявление: "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине".
СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине