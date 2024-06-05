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США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
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США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T06:24+0300
2024-06-05T06:24+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию. Он сделал следующее заявление: "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине".
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сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
06:24 05.06.2024
 
США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкПоказательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии
Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие недели объявят о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию.
Он сделал следующее заявление: "Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине".
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине
30 мая, 20:17
 
Спецоперация на УкраинеСШАвоенная помощь Украине
 
 
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