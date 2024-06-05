Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240605/tramp-848874683.html
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы
Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:25+0300
2024-06-05T21:26+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
джо байден
сша
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg
С. - Петербург, 5 июн - ПРАЙМ. Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент выступил на встрече с главами международных информационных агентств."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал он.При этом глава государства отметил, что американцы не верят судебной системе в стране. По его словам, на это указывает возросший рейтинг после вынесения Трампу обвинительного приговора.Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов - Трамп, уже занимавший пост главы Белого дома, а также нынешний американский лидер Джо Байден.
https://1prime.ru/20240605/foto-848863578.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_400:0:4753:3265_1920x0_80_0_0_a894fe080503024eb3d3cb49f8dd8d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, джо байден, сша, пмэф-2024
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, США, ПМЭФ-2024
21:25 05.06.2024 (обновлено: 21:26 05.06.2024)
 
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы

Путин: преследование Трампа - это использование судебной системы для политической борьбы

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С. - Петербург, 5 июн - ПРАЙМ. Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выступил на встрече с главами международных информационных агентств.
"Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал он.
При этом глава государства отметил, что американцы не верят судебной системе в стране. По его словам, на это указывает возросший рейтинг после вынесения Трампу обвинительного приговора.
Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов - Трамп, уже занимавший пост главы Белого дома, а также нынешний американский лидер Джо Байден.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
17:17
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденСШАПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала