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Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы

Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы

Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:25+0300

2024-06-05T21:25+0300

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политика

владимир путин

дональд трамп

джо байден

сша

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С. - Петербург, 5 июн - ПРАЙМ. Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент выступил на встрече с главами международных информационных агентств."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал он.При этом глава государства отметил, что американцы не верят судебной системе в стране. По его словам, на это указывает возросший рейтинг после вынесения Трампу обвинительного приговора.Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов - Трамп, уже занимавший пост главы Белого дома, а также нынешний американский лидер Джо Байден.

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владимир путин, дональд трамп, джо байден, сша, пмэф-2024