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Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы
Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:25+0300
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С. - Петербург, 5 июн - ПРАЙМ. Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент выступил на встрече с главами международных информационных агентств."Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал он.При этом глава государства отметил, что американцы не верят судебной системе в стране. По его словам, на это указывает возросший рейтинг после вынесения Трампу обвинительного приговора.Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов - Трамп, уже занимавший пост главы Белого дома, а также нынешний американский лидер Джо Байден.
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владимир путин, дональд трамп, джо байден, сша, пмэф-2024
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, США, ПМЭФ-2024
Путин назвал преследование Трампа частью политической борьбы
Путин: преследование Трампа - это использование судебной системы для политической борьбы
С. - Петербург, 5 июн - ПРАЙМ. Обвинения кандидата в президент США Дональда Трампа ни что иное, как использование судебной системы для внутриполитической борьбы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выступил на встрече с главами международных информационных агентств.
"Во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств - это просто использование судебной системы внутри политической борьбы", - сказал он.
При этом глава государства отметил, что американцы не верят судебной системе в стране. По его словам, на это указывает возросший рейтинг после вынесения Трампу обвинительного приговора.
Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Среди кандидатов - Трамп, уже занимавший пост главы Белого дома, а также нынешний американский лидер Джо Байден.
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ