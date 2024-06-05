https://1prime.ru/20240605/udary-848862172.html

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России

Германия разрешит Украине бить по российским позициям только в районе Харьковской области, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:57+0300

2024-06-05T16:57+0300

2024-06-05T17:12+0300

спецоперация на украине

германия

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Германия разрешит Украине бить по российским позициям только в районе Харьковской области, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Решение канцлера разрешить применение (поставляемого Берлином вооружения - ред.) ограничено определенными регионами Украины, что также ограничивает его применение для атак… поэтому, думаю, здесь нечего добавить", — заметил он.Президент США Джо Байден ранее также разрешил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.Германия и Франция также разрешили Украине использовать свое оружие для борьбы с российскими позициями в Харьковской области.Президент России Владимир Путин предупредил, что НАТО должна понимать последствия своих действий, в том числе разрешения Киеву наносить удары по российской территории, так как Россия готова к принятию соответствующих контрмер.

https://1prime.ru/20240604/bayden-848813891.html

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, ракетные удары