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Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России
Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России
Германия разрешит Украине бить по российским позициям только в районе Харьковской области, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:57+0300
2024-06-05T16:57+0300
2024-06-05T17:12+0300
спецоперация на украине
германия
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Германия разрешит Украине бить по российским позициям только в районе Харьковской области, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус."Решение канцлера разрешить применение (поставляемого Берлином вооружения - ред.) ограничено определенными регионами Украины, что также ограничивает его применение для атак… поэтому, думаю, здесь нечего добавить", — заметил он.Президент США Джо Байден ранее также разрешил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.Германия и Франция также разрешили Украине использовать свое оружие для борьбы с российскими позициями в Харьковской области.Президент России Владимир Путин предупредил, что НАТО должна понимать последствия своих действий, в том числе разрешения Киеву наносить удары по российской территории, так как Россия готова к принятию соответствующих контрмер.
https://1prime.ru/20240604/bayden-848813891.html
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германия, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ракетные удары
Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России
Писториус: ФРГ разрешит Киеву бить по территории России только рядом с Харьковом
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Германия разрешит Украине бить по российским позициям только в районе Харьковской области, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Решение канцлера разрешить применение (поставляемого Берлином вооружения - ред.) ограничено определенными регионами Украины, что также ограничивает его применение для атак… поэтому, думаю, здесь нечего добавить", — заметил он.
Президент США Джо Байден ранее также разрешил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на российской территории, угрожающими Харьковской области, но запретил использование некоторых типов оружия, таких как оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Германия и Франция также разрешили Украине использовать свое оружие для борьбы с российскими позициями в Харьковской области.
Президент России Владимир Путин предупредил, что НАТО должна понимать последствия своих действий, в том числе разрешения Киеву наносить удары по российской территории, так как Россия готова к принятию соответствующих контрмер.
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России