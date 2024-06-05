https://1prime.ru/20240605/ukraina-848847246.html

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

Новые поставки вооружения не смогут помочь солдатам ВСУ, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T13:01+0300

2024-06-05T13:01+0300

2024-06-05T13:16+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Новые поставки вооружения не смогут помочь солдатам ВСУ, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих."Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные",— цитирует издание анонимного украинского артиллериста.По данным газеты, условия на передовой линии очень сложные. Несмотря на поступление новых грузов после помощи США, российская сторона все еще имеет преимущество в количестве боеприпасов.Ранее западные СМИ уже писали, что Россия продолжит превосходить Украину до конца года из-за нехватки снарядов у украинской армии.В Москве в свою очередь отмечали, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и прямо или косвенно втягивают страны НАТО. Кремль также заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая солдат на своих территориях.

https://1prime.ru/20240604/immunitet-848800859.html

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украина, всу