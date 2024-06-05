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"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Новые поставки вооружения не смогут помочь солдатам ВСУ, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:01+0300
2024-06-05T13:01+0300
2024-06-05T13:16+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Новые поставки вооружения не смогут помочь солдатам ВСУ, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих."Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные",— цитирует издание анонимного украинского артиллериста.По данным газеты, условия на передовой линии очень сложные. Несмотря на поступление новых грузов после помощи США, российская сторона все еще имеет преимущество в количестве боеприпасов.Ранее западные СМИ уже писали, что Россия продолжит превосходить Украину до конца года из-за нехватки снарядов у украинской армии.В Москве в свою очередь отмечали, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и прямо или косвенно втягивают страны НАТО. Кремль также заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая солдат на своих территориях.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Условия тяжелые". В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Telegraph: поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа орудий
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Новые поставки вооружения не смогут помочь солдатам ВСУ, пишет
британское издание The Telegraph со ссылкой на украинских военнослужащих.
"Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные",— цитирует издание анонимного украинского артиллериста.
По данным газеты, условия на передовой линии очень сложные. Несмотря на поступление новых грузов после помощи США, российская сторона все еще имеет преимущество в количестве боеприпасов.
Ранее западные СМИ уже писали, что Россия продолжит превосходить Украину до конца года из-за нехватки снарядов у украинской армии.
В Москве в свою очередь отмечали, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и прямо или косвенно втягивают страны НАТО. Кремль также заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая солдат на своих территориях.
В Кремле ответили на вопрос об иммунитете зарубежных инструкторов ВСУ