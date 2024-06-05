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Путин раскрыл, сколько потребуется на избавление от Зеленского

Путин раскрыл, сколько потребуется на избавление от Зеленского - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, сколько потребуется на избавление от Зеленского

США потребуется год на то, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, до этого Вашингтон заставит Киев понизить мобилизационный возраст. Об этом заявил президент | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:00+0300

2024-06-05T22:00+0300

2024-06-05T22:00+0300

спецоперация на украине

владимир путин

владимир зеленский

мобилизация на украине

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. США потребуется год на то, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, до этого Вашингтон заставит Киев понизить мобилизационный возраст. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 5 июня встречается с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума."Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся… Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год", - сказал он.По словам Путина, желающих воевать на Украине немного, в ходе мобилизации украинцев хватают на улицах. Глава государства подчеркнул, что тотальная мобилизация на Украине не решит проблем. Она идет на восполнение потерь, пояснил он.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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владимир путин, владимир зеленский, мобилизация на украине, пмэф-2024