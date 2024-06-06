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"Росатом" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо
"Росатом" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Росатом" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо
Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:52+0300
2024-06-06T08:57+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в Буркина-Фасо, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. "Мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством. Ранее министр подписал меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" ходе Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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росатом, буркина-фасо, аэс, пмэф-2024
Энергетика, Росатом, БУРКИНА-ФАСО, АЭС, ПМЭФ-2024
06:52 06.06.2024 (обновлено: 08:57 06.06.2024)
 
"Росатом" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо

Глава Минэнерго Губа: "Росатома" изучит возможности для АЭС в Буркина-Фасо

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Группа технических специалистов "Росатома" приедет в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы изучить, какой мощности и где будет построена атомная станция в Буркина-Фасо, сообщил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа.
"Мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством.
Ранее министр подписал меморандум о взаимопонимании с "Росатомом" ходе Петербургского международного экономического форума.
Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.
ПМЭФ-2023. Работа форума
Министр экономики и финансов Буркина-Фасо примет участие в ПМЭФ
7 апреля, 10:13
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРосатомБУРКИНА-ФАСОАЭСПМЭФ-2024
 
 
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