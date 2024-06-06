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ПМЭФ вдохновил рынок - 06.06.2024, ПРАЙМ
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ПМЭФ вдохновил рынок
ПМЭФ вдохновил рынок - 06.06.2024, ПРАЙМ
ПМЭФ вдохновил рынок
В среду, 5 июня, торги по рублевым парам завершились ростом российской валюты. Пара доллар/рубль опустилась на 0,04% до 88,76 руб., евро/рубль снизилась на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:37+0300
2024-06-06T09:37+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
пмэф-2024
?1717655856
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В среду, 5 июня, торги по рублевым парам завершились ростом российской валюты. Пара доллар/рубль опустилась на 0,04% до 88,76 руб., евро/рубль снизилась на 0,09% до 96,51 руб., а юань/рубль потеряла 0,11%, закрывшись на уровне 12,21 руб. В ходе утренней сессии курс доллара США проседал до отметки 88,43 руб. Рубль замедлил темпы укрепления в вечерние часы, лишь слегка подрастая к основным валютам перед заседанием Банка России 7 июня, на котором не исключается дальнейший рост ключевой ставки. Минфин РФ с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку инвалюты и золота в рамках бюджетного правила 71,1 млрд рублей, что на 50% меньше предыдущего периода. Это позволит ЦБ нарастить ежедневные продажи валюты примерно на 30% до 8,1 млрд руб. В среду торги по сырью завершились ростом цен. Баррель Brent подорожал на 1,93% до $78,59. Это скромный отскок после 9%-ного падения за пять торговых дней. Котировки отскочили от поддержки, так как смешанная статистика из США подогрела спекуляции о снижении ставки ФРС. Также участники рынка оценивали данные по запасам топлива в США и решение ОПЕК+ продлить квоты на добычу до конца 2025 года. Это было скорее техническим отскоком от поддержки. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США взлетел в мае до 53,8 пункта, максимума за 9 месяцев и значительно выше прогноза 50,8. В то же время отчет ADP показал создание в мае лишь 152 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, минимум за 4 месяца и заметно хуже ожидавшихся 175 тыс. и пересмотренных вниз 188 тыс. за апрель. В четверг 6 июня в ходе азиатских торгов баррель Brent стоит $78,67. Поскольку восстановление было небольшим от $76,70, поэтому сохраняются риски к падению до $72,70. Пока Brent торгуется ниже $80,50, вероятность обвала котировок составляет более 70%. В центре внимания пятничные данные по рынку труда США, от которых будут зависеть дальнейшие действия ФРС. Торги на Мосбирже стартовали в четверг небольшим снижением по рублевым парам. По объемному анализу наблюдается уменьшение продаж валюты, но это не мешает продавцам протестировать уровень 88,40 руб. перед возможным отскоком. Рынок также ждет новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. В первый день ключевым событием стал форум по малому и среднему бизнесу (МСП), где обсуждались стратегии структурной трансформации и качественного роста этого сектора экономики.Индекс Мосбиржи вырос 0,79%, до 3212,24 п., индекс РТС - на 0,80%, до 1140,37 п. Основными драйверами роста индекса Мосбиржи были технический отскок после обвала, сброс панических настроений и ожидания инвесторов скорого восстановления рынка к прежним максимумам при покупках на просадке. Если день закроется выше 3235 п., то рост индекса IMOEX продолжится до 3290 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи, пмэф-2024
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи, ПМЭФ-2024
09:37 06.06.2024
 

ПМЭФ вдохновил рынок

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В среду, 5 июня, торги по рублевым парам завершились ростом российской валюты. Пара доллар/рубль опустилась на 0,04% до 88,76 руб., евро/рубль снизилась на 0,09% до 96,51 руб., а юань/рубль потеряла 0,11%, закрывшись на уровне 12,21 руб.

В ходе утренней сессии курс доллара США проседал до отметки 88,43 руб. Рубль замедлил темпы укрепления в вечерние часы, лишь слегка подрастая к основным валютам перед заседанием Банка России 7 июня, на котором не исключается дальнейший рост ключевой ставки.

Минфин РФ с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку инвалюты и золота в рамках бюджетного правила 71,1 млрд рублей, что на 50% меньше предыдущего периода. Это позволит ЦБ нарастить ежедневные продажи валюты примерно на 30% до 8,1 млрд руб.

В среду торги по сырью завершились ростом цен. Баррель Brent подорожал на 1,93% до $78,59. Это скромный отскок после 9%-ного падения за пять торговых дней. Котировки отскочили от поддержки, так как смешанная статистика из США подогрела спекуляции о снижении ставки ФРС. Также участники рынка оценивали данные по запасам топлива в США и решение ОПЕК+ продлить квоты на добычу до конца 2025 года. Это было скорее техническим отскоком от поддержки.

Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в США взлетел в мае до 53,8 пункта, максимума за 9 месяцев и значительно выше прогноза 50,8. В то же время отчет ADP показал создание в мае лишь 152 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, минимум за 4 месяца и заметно хуже ожидавшихся 175 тыс. и пересмотренных вниз 188 тыс. за апрель.

В четверг 6 июня в ходе азиатских торгов баррель Brent стоит $78,67. Поскольку восстановление было небольшим от $76,70, поэтому сохраняются риски к падению до $72,70. Пока Brent торгуется ниже $80,50, вероятность обвала котировок составляет более 70%. В центре внимания пятничные данные по рынку труда США, от которых будут зависеть дальнейшие действия ФРС.

Торги на Мосбирже стартовали в четверг небольшим снижением по рублевым парам. По объемному анализу наблюдается уменьшение продаж валюты, но это не мешает продавцам протестировать уровень 88,40 руб. перед возможным отскоком.

Рынок также ждет новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. В первый день ключевым событием стал форум по малому и среднему бизнесу (МСП), где обсуждались стратегии структурной трансформации и качественного роста этого сектора экономики.

Индекс Мосбиржи вырос 0,79%, до 3212,24 п., индекс РТС - на 0,80%, до 1140,37 п. Основными драйверами роста индекса Мосбиржи были технический отскок после обвала, сброс панических настроений и ожидания инвесторов скорого восстановления рынка к прежним максимумам при покупках на просадке. Если день закроется выше 3235 п., то рост индекса IMOEX продолжится до 3290 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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