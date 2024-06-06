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Стало известно, на сколько выросла стоимость подержанных авто в России

Стало известно, на сколько выросла стоимость подержанных авто в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, на сколько выросла стоимость подержанных авто в России

По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 11 процентов. А цены на новые автомобили снизились на 1,6 процента. Такие данные приводит... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T06:00+0300

2024-06-06T06:00+0300

2024-06-06T06:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 11 процентов. А цены на новые автомобили снизились на 1,6 процента. Такие данные приводит сервис Авто.ру Оценка на основе данных из объявлений о продаже легковых авто.Новые автомобилиПо итогам мая 2024 года средняя стоимость нового автомобиля составила 3,63 миллиона рублей — по сравнению с апрелем она осталась на том же уровне. В нескольких регионах зафиксировано снижение на 6 и более процентов. В Новосибирской области падение составило 6,5%, средняя стоимость нового авто в регионе теперь 3,5 миллиона рублей. Также на 6% подешевели машины в Псковской и Ярославской областях, до 1,3 миллиона рублей и 1,8 миллиона рублей соответственно. Стали доступнее новые машины в Башкортостане, автомобиль в Республике теперь можно приобрести за 1,9 миллион рублей.В то же время есть регионы, в которых цена на новые авто выросла на 20 и более процентов. Больше всего подорожали машины в Пермском крае (+26%; 2,4 миллиона рублей), Курской области (+22%; 2,6 миллиона рублей), Волгоградской области (+21,5%; 2,8 миллиона рублей). На 15% увеличилась цена в Чувашии до 1,4 миллиона рублей. Подобный скачок обусловлен изменением структуры предложения. В регионах появляется всё больше точек продаж новых китайских автомобилей, кроме того растут объемы поставляемой продукции. В результате средняя стоимость двигается вверх с опережающей рынок динамикой.Среди конкретных моделей новых автомобилей наибольшие изменения средней стоимости в мае 2024 года относительно апреля выделяются шесть машин. Самое значительное снижение, до 1,8 миллиона рублей (–11%), продемонстрировал кроссовер Москвич 3. Электромобиль Voyah Free стал доступнее на 5%, и теперь в среднем предлагается за 6 миллионов рублей. За бюджетный седан Solaris HS в мае просили 2,2 миллиона рублей, что на 4% ниже средней стоимости в апреле. Самыми подорожавшими стали внедорожники Volkswagen Tayron (+5%; 5,5 миллионов рублей), Lada Niva Legend (+4%; 1,1 миллион рублей) и УАЗ Patriot (+4%; 1,9 миллиона рублей).Автомобили с пробегомСредняя цена на подержанные автомобили по итогам мая осталась на уровне апрельских результатов и составила 2,1 миллиона рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тульской (–9,5%; 1,5 млн рублей) и Ульяновской областях (–9%; 991 тысяч рублей). На 7% упала средняя стоимость в Республиках Коми и Мордовия, а также Калининградской области. Подорожали машины в нескольких регионах, но максимальный рост не превысил 5%. Самая высокая средняя стоимость автомобиля с пробегом зафиксирована в Москве (2,9 млн рублей), Калининграде (2,5 млн рублей), Приморском крае (2,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,4 млн рублей) и Новосибирске (2,3 млн рублей).Сразу у десяти моделей упала цена на 3 и более процентов. Больше всего снизилась средняя стоимость подержанного внедорожника Mercedes-Benz G-Класс AMG (–4%; 23,5 миллионов рублей). Также упали в цене Geely Emgrand EC7 (–3,5%; 481 000 рублей) и SsangYong Kyron (–3%; 1 миллион рублей). До 3,5 миллионов подешевел подержанный Hyundai Tucson. Лидерами по росту средней стоимости в мае оказались преимущественно немецкие автомобили. Компактные BMW 1er (+2,5%; 965 000 рублей), Opel Corsa (+2%; 723 000 рублей), а также престижные Mercedes-Benz E-Класс (+2%; 2,4 миллиона рублей), BMW X6 (+2%; 2,2 миллиона рублей).*Аналитики Авто.ру Оценка исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.

https://1prime.ru/20240604/avto-848815259.html

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто