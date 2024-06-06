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Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

Продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в январе-мае выросли в РФ на 68%, до практически 700 тысяч | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:22+0300

2024-06-06T09:22+0300

2024-06-06T09:40+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в январе-мае выросли в РФ на 68%, до практически 700 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.При этом продажи легковых автомобилей в этот период выросли более чем на 80%."Из последних цифр по итогам января-мая отмечаем рост внутреннего рынка новых автомобилей: почти на 70%, на 68% вырос рынок. Реализовано практически 700 тысяч автомобилей", - сказал он, выступая на автомобильной сессии в рамках ПМЭФ-2024."Основным двигателем роста здесь выступает сегмент легковых автомобилей. За 5 месяцев продажи увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" - добавил Каримов. В Минпромторге РФ при этом уточнили, что в абсолютных цифрах продажи составили почти 591 тысячи штук.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, авто, минпромторг