https://1prime.ru/20240606/avto-848887285.html
Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в январе-мае выросли в РФ на 68%, до практически 700 тысяч | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:22+0300
2024-06-06T09:22+0300
2024-06-06T09:40+0300
россия
авто
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/54/762315474_0:58:769:490_1920x0_80_0_0_56b55a16d9ade106acf1c1e9a1057056.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в январе-мае выросли в РФ на 68%, до практически 700 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.При этом продажи легковых автомобилей в этот период выросли более чем на 80%."Из последних цифр по итогам января-мая отмечаем рост внутреннего рынка новых автомобилей: почти на 70%, на 68% вырос рынок. Реализовано практически 700 тысяч автомобилей", - сказал он, выступая на автомобильной сессии в рамках ПМЭФ-2024."Основным двигателем роста здесь выступает сегмент легковых автомобилей. За 5 месяцев продажи увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" - добавил Каримов. В Минпромторге РФ при этом уточнили, что в абсолютных цифрах продажи составили почти 591 тысячи штук.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76231/54/762315474_18:0:749:548_1920x0_80_0_0_f087d9af2d1cc7428b115128234ef95f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, минпромторг
РОССИЯ, Авто, Минпромторг
Минпромторг заявил о росте продаж новых легковых автомобилей в России
Минпромторг: продажи новых легковых авто в России выросли более чем на 80%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в январе-мае выросли в РФ на 68%, до практически 700 тысяч штук, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
При этом продажи легковых автомобилей в этот период выросли более чем на 80%.
"Из последних цифр по итогам января-мая отмечаем рост внутреннего рынка новых автомобилей: почти на 70%, на 68% вырос рынок. Реализовано практически 700 тысяч автомобилей", - сказал он, выступая на автомобильной сессии в рамках ПМЭФ-2024.
"Основным двигателем роста здесь выступает сегмент легковых автомобилей. За 5 месяцев продажи увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" - добавил Каримов. В Минпромторге РФ при этом уточнили, что в абсолютных цифрах продажи составили почти 591 тысячи штук.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.