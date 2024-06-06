https://1prime.ru/20240606/avto-848920957.html

В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом

В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом

В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso, пишет издание "За рулем". | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:15+0300

2024-06-06T16:15+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso, пишет издание "За рулем".Согласно порталу, китайский концерн Dongfeng представил новую модель Palaso, которая является средним вариантом между пикапом и внедорожником. В основе автомобиля заложен концепт Nissan Navara, но разработан китайскими инженерами самостоятельно.Особенностью Palaso является отсутствие перегородки между кузовом и кабиной, что позволяет увеличить объем грузового отсека при сложенном заднем ряду сидений. Интерьер автомобиля обладает аскетичным дизайном, но внешне ближе к легковому автомобилю.Цены и технические характеристики для российского рынка пока не объявлены, но предполагается, что автомобиль будет оснащен теми же двигателями, что и модель Oting Paladin, чья стоимость составляет примерно 3,8 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240604/avto-848815259.html

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россия, авто