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В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом
В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом
В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso, пишет издание "За рулем". | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:15+0300
2024-06-06T16:15+0300
россия
авто
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso, пишет издание "За рулем".Согласно порталу, китайский концерн Dongfeng представил новую модель Palaso, которая является средним вариантом между пикапом и внедорожником. В основе автомобиля заложен концепт Nissan Navara, но разработан китайскими инженерами самостоятельно.Особенностью Palaso является отсутствие перегородки между кузовом и кабиной, что позволяет увеличить объем грузового отсека при сложенном заднем ряду сидений. Интерьер автомобиля обладает аскетичным дизайном, но внешне ближе к легковому автомобилю.Цены и технические характеристики для российского рынка пока не объявлены, но предполагается, что автомобиль будет оснащен теми же двигателями, что и модель Oting Paladin, чья стоимость составляет примерно 3,8 миллиона рублей.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:15 06.06.2024
 
В России появится новый рамный внедорожник с необычным кузовом

"За рулем": в 2024 году в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВ сборочном цехе автопредприятия "Соллерс - Дальний Восток"
В сборочном цехе автопредприятия Соллерс - Дальний Восток - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso, пишет издание "За рулем".
Согласно порталу, китайский концерн Dongfeng представил новую модель Palaso, которая является средним вариантом между пикапом и внедорожником. В основе автомобиля заложен концепт Nissan Navara, но разработан китайскими инженерами самостоятельно.
Особенностью Palaso является отсутствие перегородки между кузовом и кабиной, что позволяет увеличить объем грузового отсека при сложенном заднем ряду сидений. Интерьер автомобиля обладает аскетичным дизайном, но внешне ближе к легковому автомобилю.
Цены и технические характеристики для российского рынка пока не объявлены, но предполагается, что автомобиль будет оснащен теми же двигателями, что и модель Oting Paladin, чья стоимость составляет примерно 3,8 миллиона рублей.
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