https://1prime.ru/20240606/avtozavod-848907151.html

Москва и "Камаз" построят новый автозавод

Москва и "Камаз" построят новый автозавод - 06.06.2024, ПРАЙМ

Москва и "Камаз" построят новый автозавод

Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:01+0300

2024-06-06T13:01+0300

2024-06-06T14:19+0300

экономика

авто

грузовые автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847827181_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_97906afb32b9768ba84d5e36da46efd0.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров."Целью соглашения является создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей - передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Отмечается, что для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей."Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Современные российские грузовики найдут применение в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. В рамках соглашения стороны будут проводить совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке", - добавили в мэрии.НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР"ПАО "Камаз" - важный партнер правительства Москвы в реализации масштабных программ развития города, в первую очередь, транспортной инфраструктуры. Сегодня в парке "Мосгортранса" работает более 1,4 тысячи электробусов "Камаз", закупленных по контрактам жизненного цикла", - подчеркнули в пресс-службе.Так, в 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест."В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном правительством Москвы земельном участке площадью 14 га ПАО "Камаз" строит современные ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, повышение комфорта и безопасности наземного пассажирского транспорта, а также подготовку новых квалифицированных кадров. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году", - заключили в мэрии.

https://1prime.ru/20240606/avto-848843679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, грузовые автомобили