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Москва и "Камаз" построят новый автозавод
Москва и "Камаз" построят новый автозавод - 06.06.2024, ПРАЙМ
Москва и "Камаз" построят новый автозавод
Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T14:19+0300
экономика
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров."Целью соглашения является создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей - передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Отмечается, что для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей."Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Современные российские грузовики найдут применение в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. В рамках соглашения стороны будут проводить совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке", - добавили в мэрии.НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР"ПАО "Камаз" - важный партнер правительства Москвы в реализации масштабных программ развития города, в первую очередь, транспортной инфраструктуры. Сегодня в парке "Мосгортранса" работает более 1,4 тысячи электробусов "Камаз", закупленных по контрактам жизненного цикла", - подчеркнули в пресс-службе.Так, в 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест."В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном правительством Москвы земельном участке площадью 14 га ПАО "Камаз" строит современные ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, повышение комфорта и безопасности наземного пассажирского транспорта, а также подготовку новых квалифицированных кадров. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году", - заключили в мэрии.
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авто, грузовые автомобили
Экономика, Авто, грузовые автомобили
Москва и "Камаз" построят новый автозавод
Москва и "Камаз" построят новый автозавод мощностью 40 тысяч грузовиков в год
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в Москве. Соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
В церемонии подписания соглашения в сфере производства грузовиков высокого класса приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.
"Целью соглашения является создание первого в России роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей - передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 миллиарда рублей.
"Планируется, что на московском автозаводе будет выпускаться около 40 тысяч машин в год. Современные российские грузовики найдут применение в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах. В рамках соглашения стороны будут проводить совместную работу по всем вопросам, связанным с наладкой производства, внедрением передовых технологий, продвижением продукции на рынке", - добавили в мэрии.
"ПАО "Камаз" - важный партнер правительства Москвы в реализации масштабных программ развития города, в первую очередь, транспортной инфраструктуры. Сегодня в парке "Мосгортранса" работает более 1,4 тысячи электробусов "Камаз", закупленных по контрактам жизненного цикла", - подчеркнули в пресс-службе.
Так, в 2021 году на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве открылось сборочное производство этого экологически чистого вида городского транспорта. В результате удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания электробусов, сэкономить на логистике, создать на предприятии около 100 высокотехнологичных рабочих мест.
"В настоящее время в Красной Пахре (ТиНАО), недалеко от крупнейшего электробусного парка, на предоставленном правительством Москвы земельном участке площадью 14 га ПАО "Камаз" строит современные ремонтный завод и склад комплектующих. Новое предприятие обеспечит своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание городских электробусов, автобусов и коммунальной техники, повышение комфорта и безопасности наземного пассажирского транспорта, а также подготовку новых квалифицированных кадров. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году", - заключили в мэрии.
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