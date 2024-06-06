https://1prime.ru/20240606/bayden-848917306.html

"Беспокоит 40 лет". Байден вновь нахамил Путину

"Беспокоит 40 лет". Байден вновь нахамил Путину - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Беспокоит 40 лет". Байден вновь нахамил Путину

Президент США Джо Байден вновь позволил себе оскорбительные заявления в адрес главы президента России Владимира Путина. Он назвал его "диктатором" и сказал, что | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:19+0300

2024-06-06T15:19+0300

2024-06-06T15:22+0300

политика

джо байден

владимир путин

международные отношения

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь позволил себе оскорбительные заявления в адрес главы президента России Владимира Путина. Он назвал его "диктатором" и сказал, что знает его более 40 лет. "Я знаю его (Путина — ред.) более сорока лет. Он беспокоит меня 40 лет. Он не является порядочным человеком… Он является диктатором", — сказал Байден в интервью телеканалу ABC News. Вместе с тем американский лидер не уточнил, откуда он знает Путина такое количество лет. Путин 5 июня в рамках ПМЭФ провел встречу с руководителями крупных международных информагентств. Он называл Байдена предсказуемым, политиком старой школы. Все восприняли это заявление с "усмешками, но и увидели в этом какой-то даже скрытый наезд", добавил Путин.Байден регулярно допускает оскорбительные выпады в адрес мировых лидеров и журналистов. Ранее СМИ сообщали о жалобах сотрудников Белого дома на грубость президента США.В мае в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, Байден позволил себе недипломатично высказаться оПутин назвав того "жестоким тираном". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал недопустимым такой выпад в адрес российского лидера и добавил, что он направлен против всего сплоченного народа РФ.

https://1prime.ru/20240605/bayden-848838272.html

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джо байден, владимир путин, международные отношения