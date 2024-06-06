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Киев обсуждает реструктуризацию долга с кредиторами, сообщили в МВФ

Киев обсуждает реструктуризацию долга с кредиторами, сообщили в МВФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Киев обсуждает реструктуризацию долга с кредиторами, сообщили в МВФ

Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций, сообщила директор по коммуникациям... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:11+0300

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ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций, сообщила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Что касается долга, то идет процесс дискуссий между Украиной и держателями ее облигаций или кредиторами", - сообщила она на брифинге на вопрос об обсуждении возможной реструктуризации долговых обязательств Киева. Козак добавила, что в обсуждении принимают участие и советники Украины. "Завершение этой реструктуризации внешнего долга на условиях, соответствующих программе, будет иметь важное значение для вывода государственного долга на устойчивый уровень", - добавила представитель фонда. В конце мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что госдолг Украины в апреле вырос до 151,5 миллиарда долларов. По его словам, с февраля 2022 года госдолг Украины в гривне увеличился почти в 2,2 раза, в валютном эквиваленте - на 62,4%. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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мвф, украина, кредиты