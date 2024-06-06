https://1prime.ru/20240606/elektromobili-848899521.html

В Китае прокомментировали дискриминационное отношение США к электромобилям

В Китае прокомментировали дискриминационное отношение США к электромобилям - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Китае прокомментировали дискриминационное отношение США к электромобилям

Дискриминационная практика США в отношении китайских электромобилей нарушает правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность глобальных... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:29+0300

2024-06-06T11:29+0300

2024-06-06T11:30+0300

экономика

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ПЕКИН, 6 июн – ПРАЙМ. Дискриминационная практика США в отношении китайских электромобилей нарушает правила Всемирной торговой организации, подрывает стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, и в конечном итоге нанесет ущерб интересам самих Штатов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что правительство Китая на протяжении многих лет якобы вливало государственные деньги в китайские компании, работающие, в частности, в сфере производства электромобилей. По его словам, субсидируя ряд товаров, в том числе электромобилей, Китай производит излишки и поставляет их на рынок "по несправедливо низким ценам", вытесняя из бизнеса других производителей по всему миру. Он также утверждал, что Китай использует и другие тактики, ограничивающие конкуренцию, например, "заставляет американские компании передавать свои технологии, чтобы вести бизнес в Китае". "Китайские товары на новых источниках энергии, включая электромобили, пользуются широкой популярностью на международном рынке, они опираются на постоянные технологические инновации, улучшенную систему производства и цепочек поставок, а также полноценную рыночную конкуренцию, являясь результатом совместного действия сравнительных преимуществ и рыночных правил", - заявила Мао Нин. Дипломат отметила, что "в прошлом году Китай экспортировал в США только 13 тысяч электромобилей, как они могли наводнить рынок США". Она добавила, что политика промышленных субсидий зародилась в США и Европе и широко используется в странах по всему миру. "Китайская политика в области промышленных субсидий всегда строго следует правилам ВТО, руководствуется принципами справедливости, прозрачности и недискриминации", - указала она. По ее словам, США в значительной степени используют промышленные субсидий, в последние годы они последовательно приняли "Закон о чипах и науке" и "Закон о снижении инфляции", напрямую вмешавшись в распределение рыночных ресурсов посредством прямых и косвенных субсидий на сотни миллиардов долларов. "Дискриминационная практика США в отношении китайских электромобилей нарушает правила ВТО, подрывает стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, и в конечном итоге нанесет ущерб интересам самих Штатов", - подчеркнула Мао Нин. Она добавила, что "Китай призывает США действительно соблюдать рыночные принципы и правила международной торговли, создать благоприятную среду для честной конкуренции компаний из всех стран, Китай также примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов".

https://1prime.ru/20240606/kitay-848892930.html

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авто, электромобили, китай, сша