https://1prime.ru/20240606/fas-848889759.html

ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС

ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ

ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС

Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:43+0300

2024-06-06T09:43+0300

2024-06-06T10:30+0300

фас рф

экономика

еаэс

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на бензин, дизель, газ, сахар и зерно, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в ходе выступления на ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что к 2025-2026 году сформируются ценовые индикаторы на на бензин, дизель, газ, сахар и зерно уже в рамках ЕврАзЭС", - сказал он в ходе выступления на сессии, посвященной работе товарных бирж в России и странах ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, еаэс, пмэф-2024