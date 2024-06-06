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ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС
Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на бензин, дизель, газ, сахар и зерно, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в ходе выступления на ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что к 2025-2026 году сформируются ценовые индикаторы на на бензин, дизель, газ, сахар и зерно уже в рамках ЕврАзЭС", - сказал он в ходе выступления на сессии, посвященной работе товарных бирж в России и странах ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ФАС РФ, Экономика, ЕАЭС, ПМЭФ-2024
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС
ФАС: биржевые индикаторы ЕАЭС на бензин, дизель, зерно могут появиться к 2025-2026 годам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на бензин, дизель, газ, сахар и зерно, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в ходе выступления на ПМЭФ-2024.
"Мы рассчитываем, что к 2025-2026 году сформируются ценовые индикаторы на на бензин, дизель, газ, сахар и зерно уже в рамках ЕврАзЭС", - сказал он в ходе выступления на сессии, посвященной работе товарных бирж в России и странах ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.