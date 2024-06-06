Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/fas-848889759.html
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС
Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:43+0300
2024-06-06T10:30+0300
фас рф
экономика
еаэс
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на бензин, дизель, газ, сахар и зерно, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в ходе выступления на ПМЭФ-2024."Мы рассчитываем, что к 2025-2026 году сформируются ценовые индикаторы на на бензин, дизель, газ, сахар и зерно уже в рамках ЕврАзЭС", - сказал он в ходе выступления на сессии, посвященной работе товарных бирж в России и странах ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, еаэс, пмэф-2024
ФАС РФ, Экономика, ЕАЭС, ПМЭФ-2024
09:43 06.06.2024 (обновлено: 10:30 06.06.2024)
 
ФАС высказалась о биржевом товарном рынке ЕАЭС

ФАС: биржевые индикаторы ЕАЭС на бензин, дизель, зерно могут появиться к 2025-2026 годам

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на то, что в рамках биржевого товарного рынка ЕАЭС к 2025-2026 году будут сформированы ценовые индикаторы на бензин, дизель, газ, сахар и зерно, сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев в ходе выступления на ПМЭФ-2024.
"Мы рассчитываем, что к 2025-2026 году сформируются ценовые индикаторы на на бензин, дизель, газ, сахар и зерно уже в рамках ЕврАзЭС", - сказал он в ходе выступления на сессии, посвященной работе товарных бирж в России и странах ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФАС РФЕАЭСПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала