https://1prime.ru/20240606/frantsiya-848897530.html

Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу

Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу - 06.06.2024, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу

Вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является для Парижа табу, хотя страна еще не обучала там солдат ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:06+0300

2024-06-06T11:06+0300

2024-06-06T11:06+0300

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ПАРИЖ, 6 июн – ПРАЙМ. Вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является для Парижа табу, хотя страна еще не обучала там солдат ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу France 2 премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Ранее издание Le Monde сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов."Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – ред.), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля", - сказал Атталь.По его словам, вопрос об отправке инструкторов "стоял на повестке дня" еще в феврале, когда "главы правительств и государств со всего мира" обсуждали поддержку ВСУ.При этом французский премьер подчеркнул, что Париж не намерен направлять своих военных на Украину.

https://1prime.ru/20240605/putin-848879218.html

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