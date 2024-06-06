Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240606/frantsiya-848897530.html
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу - 06.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу
Вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является для Парижа табу, хотя страна еще не обучала там солдат ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:06+0300
2024-06-06T11:06+0300
спецоперация на украине
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
ПАРИЖ, 6 июн – ПРАЙМ. Вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является для Парижа табу, хотя страна еще не обучала там солдат ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу France 2 премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Ранее издание Le Monde сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов."Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – ред.), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля", - сказал Атталь.По его словам, вопрос об отправке инструкторов "стоял на повестке дня" еще в феврале, когда "главы правительств и государств со всего мира" обсуждали поддержку ВСУ.При этом французский премьер подчеркнул, что Париж не намерен направлять своих военных на Украину.
https://1prime.ru/20240605/putin-848879218.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
11:06 06.06.2024
 
Во Франции заявили, что вопрос отправки военных на Украину не является табу

Атталь: вопрос отправки военных инструкторов на Украину не является для Франции табу

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 6 июн – ПРАЙМ. Вопрос отправки французских инструкторов на Украину не является для Парижа табу, хотя страна еще не обучала там солдат ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу France 2 премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
Ранее издание Le Monde сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
"Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – ред.), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля", - сказал Атталь.
По его словам, вопрос об отправке инструкторов "стоял на повестке дня" еще в феврале, когда "главы правительств и государств со всего мира" обсуждали поддержку ВСУ.
При этом французский премьер подчеркнул, что Париж не намерен направлять своих военных на Украину.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине
Вчера, 23:22
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала