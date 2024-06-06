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Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra
Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra - 06.06.2024, ПРАЙМ
Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra
Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:02+0300
2024-06-06T11:02+0300
авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada
lada vesta
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом говорят источники Autonews.ru в предыдущем руководстве бренда.Cреди китайских моделей в России одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin. Стоимость модели — минимум 1,8 миллиона рублей. Поэтому авто из Поднебесной некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки. Если обратить внимание на поставки по параллельному импорту, то в качестве альтернативы "Искре" можно назвать условно доступный седан Kia Pegas. Еще одним конкурентом мог бы стать Hyundai Solaris. Однако новые модели сильно подорожали и можно сравнивать только с подержанными экземплярами. Перетянуть внимание также сможет иранская SAIPA - если ее наконец выведут официально на российский рынок, считают эксперты Autonews.Подготовка к выпуску Lada Iskra начиналась еще при содействии французских коллег из концерна Renault. Однако после ухода иностранцев российскому производителю пришлось локализовать производства некоторых компонентов. При этом моторы и трансмиссии останутся старыми. По размерам Iskra она будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.
https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, lada vesta
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada, Lada Vesta
11:02 06.06.2024
 
Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra

Autonews назвал пять альтернатив для покупки Lada Iskra, среди них Solaris

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом говорят источники Autonews.ru в предыдущем руководстве бренда.

Cреди китайских моделей в России одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin. Стоимость модели — минимум 1,8 миллиона рублей. Поэтому авто из Поднебесной некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки.
Если обратить внимание на поставки по параллельному импорту, то в качестве альтернативы "Искре" можно назвать условно доступный седан Kia Pegas. Еще одним конкурентом мог бы стать Hyundai Solaris. Однако новые модели сильно подорожали и можно сравнивать только с подержанными экземплярами. Перетянуть внимание также сможет иранская SAIPA - если ее наконец выведут официально на российский рынок, считают эксперты Autonews.
Подготовка к выпуску Lada Iskra начиналась еще при содействии французских коллег из концерна Renault. Однако после ухода иностранцев российскому производителю пришлось локализовать производства некоторых компонентов. При этом моторы и трансмиссии останутся старыми. По размерам Iskra она будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл стоимость самой бюджетной Lada Iskra
Вчера, 17:08
 
Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLadaLada Vesta
 
 
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