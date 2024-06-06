https://1prime.ru/20240606/iskra-848897375.html

Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra

Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra - 06.06.2024, ПРАЙМ

Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra

Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:02+0300

2024-06-06T11:02+0300

2024-06-06T11:02+0300

авто

спрос на легковые авто

автоваз

lada

lada vesta

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом говорят источники Autonews.ru в предыдущем руководстве бренда.Cреди китайских моделей в России одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin. Стоимость модели — минимум 1,8 миллиона рублей. Поэтому авто из Поднебесной некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки. Если обратить внимание на поставки по параллельному импорту, то в качестве альтернативы "Искре" можно назвать условно доступный седан Kia Pegas. Еще одним конкурентом мог бы стать Hyundai Solaris. Однако новые модели сильно подорожали и можно сравнивать только с подержанными экземплярами. Перетянуть внимание также сможет иранская SAIPA - если ее наконец выведут официально на российский рынок, считают эксперты Autonews.Подготовка к выпуску Lada Iskra начиналась еще при содействии французских коллег из концерна Renault. Однако после ухода иностранцев российскому производителю пришлось локализовать производства некоторых компонентов. При этом моторы и трансмиссии останутся старыми. По размерам Iskra она будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.

https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, lada vesta