Vesta и Solaris с пробегом. Названы пять конкурентов новой Lada Iskra
Autonews назвал пять альтернатив для покупки Lada Iskra, среди них Solaris
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на главную новинку АвтоВАЗа — Lada Iskra — будут стартовать с миллиона рублей. Одним из очевидных конкурентов "Искры" можно считать Lada Vesta. Об этом говорят источники Autonews.ru в предыдущем руководстве бренда.
Cреди китайских моделей в России одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin. Стоимость модели — минимум 1,8 миллиона рублей. Поэтому авто из Поднебесной некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки.
Cреди китайских моделей в России одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin. Стоимость модели — минимум 1,8 миллиона рублей. Поэтому авто из Поднебесной некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки.
Если обратить внимание на поставки по параллельному импорту, то в качестве альтернативы "Искре" можно назвать условно доступный седан Kia Pegas. Еще одним конкурентом мог бы стать Hyundai Solaris. Однако новые модели сильно подорожали и можно сравнивать только с подержанными экземплярами. Перетянуть внимание также сможет иранская SAIPA - если ее наконец выведут официально на российский рынок, считают эксперты Autonews.
Подготовка к выпуску Lada Iskra начиналась еще при содействии французских коллег из концерна Renault. Однако после ухода иностранцев российскому производителю пришлось локализовать производства некоторых компонентов. При этом моторы и трансмиссии останутся старыми. По размерам Iskra она будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.