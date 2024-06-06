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В Херсонской области появится карта жителя на базе платежной системы "Мир"

В Херсонской области появится карта жителя на базе платежной системы "Мир" - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Херсонской области появится карта жителя на базе платежной системы "Мир"

Карта жителя будет запущена в Херсонской области, соответствующее соглашение подписали гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:54+0300

2024-06-06T17:54+0300

2024-06-06T17:54+0300

экономика

владимир сальдо

херсонская область

карта "мир"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Карта жителя будет запущена в Херсонской области, соответствующее соглашение подписали гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Дмитрий Дубынин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме. "Карта жителя будет выпускаться на базе платежной системы "Мир". На ней, помимо основной платежной функции, будут работать дополнительные нефинансовые сервисы", - сообщила пресс-служба платежной системы "Мир". "На старте проекта мы планируем запустить возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Карт жителя, в том числе – реализовать по ним учет льготных поездок. Со своей стороны готовы предоставить региону все имеющиеся технологические платформы для запуска этого и других сервисов", – приводит пресс-служба слова Дубынина. Как уточнил Сальдо, карта жителя позволит совместить в одном устройстве обычную банковскую карту и карты разных государственных сервисов. "Это позволит упростить взаимодействие наших граждан с органами власти. Она может включать в себя транспортный проездной, полис ОМС, электронный социальный сертификат и многое другое. Сейчас конкретный перечень услуг, который будет доступен по карте жителя Херсонской области, активно прорабатывается", - приводится в сообщении комментарий губернатора. Также, согласно информации пресс-службы платежной системы "Мир", на площадке ПМЭФ были подписаны другие соглашения по развитию проекта Карты жителя. Так, Дубынин и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие действующего в регионе проекта Карты жителя "Алга Башкортостан". Функционал этой карты в ближайшее время будет расширен, в настоящее время прорабатывается перечень новых сервисов. Кроме того, предусматривается запуск Карты туриста Республики Башкирия. Расширить число нефинансовых сервисов Карты жителя Белгородской области позволит соглашение, подписанное заместителем гендиректора платежной системы "Мир" Владимиром Трояновским и первым замгубернатора Белгородской области Дмитрием Гладским. На карте появится новый функционал, доступный для всех жителей региона, а "активированный" на ней сервис электронного сертификата позволит приобретать товары от разных производителей на субсидируемую из бюджета сумму. На сегодняшний день, по данным пресс-службы, в России реализуется 34 проекта Карт жителя. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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владимир сальдо, херсонская область, карта "мир"