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Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине
Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине
Запад, разрешив Украине наносить удары по России поставляемым оружием, доказал, что он является частью конфликта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:08+0300
2024-06-06T13:08+0300
спецоперация на украине
украина
запад
карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Запад, разрешив Украине наносить удары по России поставляемым оружием, доказал, что он является частью конфликта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль. Кнайсль дала интервью агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума."Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала она.
украина
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украина, запад, карин кнайсль
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Карин Кнайсль
13:08 06.06.2024
 
Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине

Кнайсль: призывы Запада бить по РФ западным оружием подчеркивают, что он часть конфликта

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Запад, разрешив Украине наносить удары по России поставляемым оружием, доказал, что он является частью конфликта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль.
Кнайсль дала интервью агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
"Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала она.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКарин Кнайсль
 
 
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