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Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине

Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ

Кнайсль назвала Запад частью конфликта на Украине

Запад, разрешив Украине наносить удары по России поставляемым оружием, доказал, что он является частью конфликта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:08+0300

2024-06-06T13:08+0300

2024-06-06T13:08+0300

спецоперация на украине

украина

запад

карин кнайсль

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Запад, разрешив Украине наносить удары по России поставляемым оружием, доказал, что он является частью конфликта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль. Кнайсль дала интервью агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума."Теперь совершенно ясно, что они (западные страны - ред.) не просто ведут прокси-войну. Они являются частью конфликта", - сказала она.

украина

запад

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украина, запад, карин кнайсль