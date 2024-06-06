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В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/kredit-848933264.html
В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование
В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование
Сбербанк в 2024 году рассчитывает увеличить корпоративное кредитование на 15-20%, средства компаний в банке также вырастут примерно на 15-20%, заявил первый... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T19:23+0300
2024-06-06T19:23+0300
экономика
сбербанк
пмэф-2024
корпоративное кредитование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году рассчитывает увеличить корпоративное кредитование на 15-20%, средства компаний в банке также вырастут примерно на 15-20%, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Сам "Сбер", я думаю, что вырастет в этом году по корпоративным кредитам примерно как рынок, то есть это 15-20%. По фондированию, именно по пассивной стороне, я сейчас про корпоратов говорю, это тоже будет, я думаю, порядка 15-20%, но это в соответствии с рынком", - заявил он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ. Ранее старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк может повысить прогноз по своим финансовым показателям на конец 2024 года, в том числе по кредитованию, если решения регулятора "не будут очень жесткими". В конце апреля Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 12-15%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 9-11%, при этом сам планировал расти выше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, пмэф-2024, корпоративное кредитование
Экономика, Сбербанк, ПМЭФ-2024, корпоративное кредитование
19:23 06.06.2024
 
В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование

Ведяхин: Сбербанк в 2024 году нарастит корпоративное кредитование на 15-20%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году рассчитывает увеличить корпоративное кредитование на 15-20%, средства компаний в банке также вырастут примерно на 15-20%, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Сам "Сбер", я думаю, что вырастет в этом году по корпоративным кредитам примерно как рынок, то есть это 15-20%. По фондированию, именно по пассивной стороне, я сейчас про корпоратов говорю, это тоже будет, я думаю, порядка 15-20%, но это в соответствии с рынком", - заявил он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
Ранее старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк может повысить прогноз по своим финансовым показателям на конец 2024 года, в том числе по кредитованию, если решения регулятора "не будут очень жесткими".
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18:04
В конце апреля Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 12-15%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 9-11%, при этом сам планировал расти выше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаСбербанкПМЭФ-2024корпоративное кредитование
 
 
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