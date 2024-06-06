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В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование

В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке заявили о планах увеличить корпоративное кредитование

Сбербанк в 2024 году рассчитывает увеличить корпоративное кредитование на 15-20%, средства компаний в банке также вырастут примерно на 15-20%, заявил первый... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:23+0300

2024-06-06T19:23+0300

2024-06-06T19:23+0300

экономика

сбербанк

пмэф-2024

корпоративное кредитование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году рассчитывает увеличить корпоративное кредитование на 15-20%, средства компаний в банке также вырастут примерно на 15-20%, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Сам "Сбер", я думаю, что вырастет в этом году по корпоративным кредитам примерно как рынок, то есть это 15-20%. По фондированию, именно по пассивной стороне, я сейчас про корпоратов говорю, это тоже будет, я думаю, порядка 15-20%, но это в соответствии с рынком", - заявил он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ. Ранее старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк может повысить прогноз по своим финансовым показателям на конец 2024 года, в том числе по кредитованию, если решения регулятора "не будут очень жесткими". В конце апреля Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 12-15%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 9-11%, при этом сам планировал расти выше. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбербанк, пмэф-2024, корпоративное кредитование