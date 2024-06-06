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Глава ЦБ призвала не расширять льготные программы кредитования
Глава ЦБ призвала не расширять льготные программы кредитования - 06.06.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ призвала не расширять льготные программы кредитования
Нельзя расширять льготные программы кредитования, иначе процентные ставки по рыночным ссудам будут высокими, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:44+0300
2024-06-06T09:44+0300
2024-06-06T10:23+0300
банк россии
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Нельзя расширять льготные программы кредитования, иначе процентные ставки по рыночным ссудам будут высокими, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ."Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими", - сказала она, говоря о кредитовании.По мнению главы ЦБ, только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства."Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные (кредитные - ред.) ставки. При высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством", - сказала Набиуллина.Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, добавила Набиуллина."Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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эльвира набиуллина, пмэф-2024, кредиты
Банк России, Эльвира Набиуллина, ПМЭФ-2024, КРЕДИТЫ
Глава ЦБ призвала не расширять льготные программы кредитования
Набиуллина: расширение льготных программ кредитования грозит высокими ставками
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Нельзя расширять льготные программы кредитования, иначе процентные ставки по рыночным ссудам будут высокими, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Я не призываю к расширению льготных программ, наоборот, потому что если мы будем их расширять, у нас ставки будут высокими", - сказала она, говоря о кредитовании.
По мнению главы ЦБ, только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам, при высокой инфляции они доступны только при субсидировании со стороны государства.
"Только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные (кредитные - ред.) ставки. При высокой инфляции не бывает доступного долгосрочного кредита, если он не субсидируется государством", - сказала Набиуллина.
Объемы льготных кредитных программ в России надо сокращать, сделать их точечными, тогда кредиты для всех остальных участников рынка будут доступнее, добавила Набиуллина.
"Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. … Либо объемы льготных программ (надо - ред.) сокращать, строго приоритизировать, только на … самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные", - сказала Набиуллина в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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