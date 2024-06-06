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Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты
Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты - 06.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты
Люди, которые берут ссуд, всегда являются оптимистами, при этом кредиты оформляют и от безысходности, и от хорошей жизни. Об этом заявила председатель Банка... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:21+0300
2024-06-06T11:43+0300
экономика
россия
кредиты
эльвира набиуллина
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Люди, которые берут ссуд, всегда являются оптимистами, при этом кредиты оформляют и от безысходности, и от хорошей жизни. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Глава регулятора 6 июня выступила на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума."Казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, и от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас", - сказала она.При этом она отметила, что закредитованность никуда не делась, поскольку у людей с невысоким доходом сохраняется потребность в кредитах. Так, Набиуллина указала, что рост микрозаймов в 2023 году составил 34 процента - трип процента от розничных кредитов в банковской системе. Глава ЦБ добавила, что "те, кто берут кредиты - всегда оптимисты", напомнив о периодах, когда кредитование населения падает.
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россия, кредиты, эльвира набиуллина, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, КРЕДИТЫ, Эльвира Набиуллина, ПМЭФ-2024
11:21 06.06.2024 (обновлено: 11:43 06.06.2024)
 
Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты

Набиуллина: люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВстреча фракции КПРФ в Госдуме с главой Центробанка Э. Набиуллиной
Встреча фракции КПРФ в Госдуме с главой Центробанка Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Люди, которые берут ссуд, всегда являются оптимистами, при этом кредиты оформляют и от безысходности, и от хорошей жизни. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора 6 июня выступила на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, и от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас", - сказала она.
При этом она отметила, что закредитованность никуда не делась, поскольку у людей с невысоким доходом сохраняется потребность в кредитах. Так, Набиуллина указала, что рост микрозаймов в 2023 году составил 34 процента - трип процента от розничных кредитов в банковской системе.
Глава ЦБ добавила, что "те, кто берут кредиты - всегда оптимисты", напомнив о периодах, когда кредитование населения падает.
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