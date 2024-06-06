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Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты

Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты - 06.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты

Люди, которые берут ссуд, всегда являются оптимистами, при этом кредиты оформляют и от безысходности, и от хорошей жизни. Об этом заявила председатель Банка... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:21+0300

2024-06-06T11:21+0300

2024-06-06T11:43+0300

экономика

россия

кредиты

эльвира набиуллина

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Люди, которые берут ссуд, всегда являются оптимистами, при этом кредиты оформляют и от безысходности, и от хорошей жизни. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Глава регулятора 6 июня выступила на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума."Казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от плохой жизни, и от безысходности, и от хорошей жизни, от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас", - сказала она.При этом она отметила, что закредитованность никуда не делась, поскольку у людей с невысоким доходом сохраняется потребность в кредитах. Так, Набиуллина указала, что рост микрозаймов в 2023 году составил 34 процента - трип процента от розничных кредитов в банковской системе. Глава ЦБ добавила, что "те, кто берут кредиты - всегда оптимисты", напомнив о периодах, когда кредитование населения падает.

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россия, кредиты, эльвира набиуллина, пмэф-2024