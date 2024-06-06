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Китайский бизнес отметил стремление автопроизводителей к локализации в РФ
Китайский бизнес отметил стремление автопроизводителей к локализации в РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Китайский бизнес отметил стремление автопроизводителей к локализации в РФ
Китайские автопроизводители стремятся к локализации производства своей продукции на территории России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:45+0300
2024-06-06T08:45+0300
2024-06-06T08:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители стремятся к локализации производства своей продукции на территории России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Начиная с прошлого года стремительно растут поставки китайских автомобилей и строительной техники в Россию. Это обусловлено рыночной конъюнктурой. В России есть спрос, а китайская продукция способна эту нишу заполнить. В будущем, по мере того, как будет увеличиваться емкость российского рынка и производство китайских автомобилей, все больше производителей автомобильной и строительной техники из Китая будут размещать в России мощности по производству, обработке и сборке своей продукции", - сказал он. "Мы со своей стороны поощряем китайские компании в их стремлении осуществлять локализацию производства для удовлетворения существующего спроса, а также для того, чтобы местная экономика получила стимул к развитию, чтобы создавались рабочие места и росли налоговые поступления. Мы их к этому призываем, и сами китайские компании действуют в этом направлении", - добавил Чжоу Лицюнь. Предприниматель добавил, что примером такого сотрудничества станет создаваемый при участии компании "Гринвуд" российско-китайский индустриальный парк на территории Московской области. "Там будут расположены мощности ведущих китайских компаний по производству и сборке техники и комплектующих, сборочные цеха, таможенный терминал и контейнерные склады. Цель проекта – увеличить степень локализации китайских компаний и их продукции в России", - заключил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на открытии российско-китайского ЭКСПО в Харбине, что Россия готова предоставлять льготы китайским инвесторам, которые планируют осуществлять локализацию производств в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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авто, китайские авто, бизнес, локализация
Экономика, Авто, китайские авто, Бизнес, локализация
Китайский бизнес отметил стремление автопроизводителей к локализации в РФ
Чжоу Лицюнь: китайские автопроизводители стремятся к локализации в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители стремятся к локализации производства своей продукции на территории России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Начиная с прошлого года стремительно растут поставки китайских автомобилей и строительной техники в Россию. Это обусловлено рыночной конъюнктурой. В России есть спрос, а китайская продукция способна эту нишу заполнить. В будущем, по мере того, как будет увеличиваться емкость российского рынка и производство китайских автомобилей, все больше производителей автомобильной и строительной техники из Китая будут размещать в России мощности по производству, обработке и сборке своей продукции", - сказал он.
"Мы со своей стороны поощряем китайские компании в их стремлении осуществлять локализацию производства для удовлетворения существующего спроса, а также для того, чтобы местная экономика получила стимул к развитию, чтобы создавались рабочие места и росли налоговые поступления. Мы их к этому призываем, и сами китайские компании действуют в этом направлении", - добавил Чжоу Лицюнь.
Предприниматель добавил, что примером такого сотрудничества станет создаваемый при участии компании "Гринвуд" российско-китайский индустриальный парк на территории Московской области.
"Там будут расположены мощности ведущих китайских компаний по производству и сборке техники и комплектующих, сборочные цеха, таможенный терминал и контейнерные склады. Цель проекта – увеличить степень локализации китайских компаний и их продукции в России", - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на открытии российско-китайского ЭКСПО в Харбине, что Россия готова предоставлять льготы китайским инвесторам, которые планируют осуществлять локализацию производств в РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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